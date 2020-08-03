У МЮ есть неделя на согласование трансфера Санчо
Дортмундская "Боруссия" дала время "Манчестер Юнайтед" до 10 августа, чтобы согласовать приобретение вингера Джейдона Санчо.
По информации BBC, в Дортмунде не хотят омрачать свою предсезонную подготовку спекуляциями насчет будущего Санчо, поэтому у "красных дьяволов" есть одна неделя, чтобы согласовать сделку — или забыть об игроке.
"Боруссия" сообщила своим коллегам из Манчестера, что хочет получить за Джейдона более 100 миллионов фунтов. Пока два клуба не пришли к общему знаменателю, однако уже есть понимание, что "Юнайтед" будет расплачиваться за 20-летнего англичанина несколько сезонов.
Например, Bild предполагает, что "дьяволы" сразу заплатят 63 млн. фунтов, затем еще 27 млн. фунтов, а 18 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
Сам Санчо, забивший 17 голов и отдавший 17 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги прошлого сезона, заинтересован в переходе в "Юнайтед", и согласование условий личного контракта видится формальностью.
03.08.2020 16:00
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а этой новости уже 1 месяц, давай миха, двухнедельной давности новости пости уже.
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