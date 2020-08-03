Эллиотт отказался от встречи с Рамосом из-за того, что тот сделал с Салахом

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт подтвердил слух о том, что он отказался от встречи с Серхио Рамосом из-за того, что капитан "Реала" сделал с Мохамедом Салахом в финале Лиги Чемпионов 2018 года.

Прошлым летом на Эллиотта, который готовился покинуть вылетевший из Премьер-Лиги "Фулхэм", существовал большой спрос. Среди претендентов на Харви назывался даже "Реал".



Как известно, в итоге самый молодой дебютант в истории Премьер-Лиги выбрал "Ливерпуль", с которым в прошлом месяце заключил свой первый профессиональный контракт.



Оказывается, слухи об интересе к Эллиотту со стороны "Реала" были правдой. Королевский клуб даже пригласил Харви на встречу с Рамосом, но 17-летний англичанин вспомнил, сколь коварным образом Серхио травмировал плечо Салаха в Киеве.



"Да, это правда. Я отказался от встречи из-за того, что он сделал с Мо".



"Обычно я занимаюсь в тренажерном зале в одно время с Садио (Мане) и Мо, и они дают мне много советов".



"Если я поднимаю вес, и он кажется им слишком легким, тогда Садио или Мо заставляют меня увеличить нагрузку и сильнее стараться. Если я делаю упражнения с лентой, они будут следить, чтобы я занимал правильную позицию".



"Обычно в тренировочных матчах я играю левого защитника. Противостоять Мо и видеть, что он делает, как он двигается, как он меняет свою скорость, — невероятно. Он игрок мирового уровня, и его так сложно остановить. Если мне это удается, значит я хорошо потрудился! Он для меня большой пример", — сообщил Эллиотт The Athletic.