Венгер задумывается о возвращении к тренерской работе
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что не очень комфортно чувствует себя в кресле директора ФИФА и подумывает вернуться к тренерской работе.
Покинув "Арсенал" в конце сезона 2017/18, Венгер собирался без промедления вернуться к тренерской работе, но, так и не найдя для себя подходящего клуба или сборной, согласился помочь ФИФА.
Тем не менее, 70-летний француз не утратил желание тренировать и готов откликнуться на новый вызов, если ему позволит здоровье.
"Каждый день я хочу тренировать — я делал это всю свою жизнь".
"Мне 70 лет, и я многое отдал. Не будет ли это в некоторой степени игрой в русскую рулетку со своим здоровьем? Я не могу делать вещи наполовину, так что это вопрос, который я задаю себе".
"Что должно случиться, чтобы я вернулся? Должны быть оптимальные условия, иначе я не сделаю этого".
"Я чуял запах травы каждое утро, а сегодня я больше погружен в закулисную, административную работу в офисе. Так что я слегка чувствую себя чужаком здесь", — сообщил Венгер Europe 1.
03.08.2020 14:00
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Последние комментарии:
Венгер: Reams, умеешь играть в очко?
Reams: Конечно, сэр.
Венгер: А в покер, Reams?
Reams: А это куда, сэр?
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Вот смеха будет если пойдёт в клуб с большими деньгами и начнет всех скупать...
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Я чуял запах травы каждое утро
Источник: http://fapl.ru/posts/80064/?c=1
ну все понятно
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главное не щельще и срити
я не могу болеть против тебя старик
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Тоттенхем пойдет тренировать после Моура
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азартный дед все-таки - покер, русская рулетка
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