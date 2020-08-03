Венгер задумывается о возвращении к тренерской работе

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что не очень комфортно чувствует себя в кресле директора ФИФА и подумывает вернуться к тренерской работе.

Покинув "Арсенал" в конце сезона 2017/18, Венгер собирался без промедления вернуться к тренерской работе, но, так и не найдя для себя подходящего клуба или сборной, согласился помочь ФИФА.



Тем не менее, 70-летний француз не утратил желание тренировать и готов откликнуться на новый вызов, если ему позволит здоровье.



"Каждый день я хочу тренировать — я делал это всю свою жизнь".



"Мне 70 лет, и я многое отдал. Не будет ли это в некоторой степени игрой в русскую рулетку со своим здоровьем? Я не могу делать вещи наполовину, так что это вопрос, который я задаю себе".



"Что должно случиться, чтобы я вернулся? Должны быть оптимальные условия, иначе я не сделаю этого".



"Я чуял запах травы каждое утро, а сегодня я больше погружен в закулисную, административную работу в офисе. Так что я слегка чувствую себя чужаком здесь", — сообщил Венгер Europe 1.