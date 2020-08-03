Венгер задумывается о возвращении к тренерской работе

Арсен Венгер Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что не очень комфортно чувствует себя в кресле директора ФИФА и подумывает вернуться к тренерской работе.

Покинув "Арсенал" в конце сезона 2017/18, Венгер собирался без промедления вернуться к тренерской работе, но, так и не найдя для себя подходящего клуба или сборной, согласился помочь ФИФА.

Тем не менее, 70-летний француз не утратил желание тренировать и готов откликнуться на новый вызов, если ему позволит здоровье.

"Каждый день я хочу тренировать — я делал это всю свою жизнь".

"Мне 70 лет, и я многое отдал. Не будет ли это в некоторой степени игрой в русскую рулетку со своим здоровьем? Я не могу делать вещи наполовину, так что это вопрос, который я задаю себе".

"Что должно случиться, чтобы я вернулся? Должны быть оптимальные условия, иначе я не сделаю этого".

"Я чуял запах травы каждое утро, а сегодня я больше погружен в закулисную, административную работу в офисе. Так что я слегка чувствую себя чужаком здесь", — сообщил Венгер Europe 1.


Метки Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2020 14:00

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  1. vyrentz 03.08.2020 15:06 # vyrentz
    Венгер: Reams, умеешь играть в очко?

    Reams: Конечно, сэр.

    Венгер: А в покер, Reams?

    Reams: А это куда, сэр?

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  2. bes-ter 03.08.2020 14:59 # bes-ter
    Вот смеха будет если пойдёт в клуб с большими деньгами и начнет всех скупать...

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  3. kler 03.08.2020 14:39 # kler
    Я чуял запах травы каждое утро

    Источник: http://fapl.ru/posts/80064/?c=1

    ну все понятно

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  4. wilegend 03.08.2020 14:22 # wilegend
    главное не щельще и срити

    я не могу болеть против тебя старик

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  5. tigerpool 03.08.2020 14:16 # tigerpool
    Тоттенхем пойдет тренировать после Моура

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  6. psihofan 03.08.2020 14:01 # psihofan
    азартный дед все-таки - покер, русская рулетка

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