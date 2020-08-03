Рефери смогут удалять игроков, которые будут кашлять на оппонента

Со следующего сезона рефери будут показывать желтые или красные карточки игрокам, которые умышленно кашлянут на оппонента.

Как сообщает Sky Sports, соответствующие инструкции были добавлены в правила FA и будут действовать не только в Премьер-Лиге, но и на всех прочих уровнях футбола.



Теперь Ассоциация обязывает рефери принимать меры, если "кто-нибудь умышленно кашлянет в лицо оппонента или арбитра с близкого расстояния".



Данное нарушение будет отнесено к той же категории, что и "использование оскорбительного языка или жеста". Если рефери решит, что инцидент не тянет на удаление, то "горчичник" будет предъявляться за "неспортивное поведение".



В документе уточняется, что обычный кашель караться не будет. Также рефери будут предостерегать игроков о недопустимости плевков на газон, но наказания за это не последует.