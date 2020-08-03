Лэмпард ждет решения от Виллиана в ближайшие дни

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что не знает, какое решение насчет своего будущего примет вингер Виллиан, но ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.

На прошлой неделе издание Sky Sports сообщило, что "Челси" все-таки предложил новый контракт Виллиану, которого к себе также зовут "Барселона" и "Интер Майами".



А ранее агент 31-летнего бразильца Киа Джурабчан говорил, что его клиент определится со своим будущим сразу после окончания сезона. Лэмпард будет рад, если эта неопределенность разрешится как можно скорее.



"У меня замечательные отношения с Виллианом. Но я не знаю, каким будет его решение".



"Если он примет решение в ближайшие дни, как и обещал, это будет хорошо для меня, независимо от исхода".



"Конечно, я очень доволен Виллианом. Он был великолепен в этом сезоне в плане своего вклада в игру команды и отношения к работе".



"Однако это его решение, и я уважаю его выбор".



"Он верой и правдой служил "Челси", и если он решит двигаться дальше, то "Челси" тоже будет двигаться дальше. Мы должны заботиться о себе", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.