Лэмпард ждет решения от Виллиана в ближайшие дни

Виллиан Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что не знает, какое решение насчет своего будущего примет вингер Виллиан, но ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.

На прошлой неделе издание Sky Sports сообщило, что "Челси" все-таки предложил новый контракт Виллиану, которого к себе также зовут "Барселона" и "Интер Майами".

А ранее агент 31-летнего бразильца Киа Джурабчан говорил, что его клиент определится со своим будущим сразу после окончания сезона. Лэмпард будет рад, если эта неопределенность разрешится как можно скорее.

"У меня замечательные отношения с Виллианом. Но я не знаю, каким будет его решение".

"Если он примет решение в ближайшие дни, как и обещал, это будет хорошо для меня, независимо от исхода".

"Конечно, я очень доволен Виллианом. Он был великолепен в этом сезоне в плане своего вклада в игру команды и отношения к работе".

"Однако это его решение, и я уважаю его выбор".

"Он верой и правдой служил "Челси", и если он решит двигаться дальше, то "Челси" тоже будет двигаться дальше. Мы должны заботиться о себе", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Виллиан, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2020 12:00

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  1. superperez101 03.08.2020 12:10 # superperez101
    да в тоттенхэм уйдет к мауру, чтоб из лондона не уезжать
    при мауре хорошо играл. и один из немногих кто не сливал а пахал

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  2. thegodfather 03.08.2020 12:10 # thegodfather
    Покуй

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