Новая выездная форма "Сити" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Сити "Манчестер Сити" представил комплект своей выездной формы от компании Puma на сезон 2020/21.

В прошлом месяце клуб с "Этихад" продемонстрировал свою новую домашнюю форму, а сегодня пришел черед и выездной.

На сей раз источником вдохновения для технического спонсора "горожан" выступил исторический район Каслфилд, а также находящийся в нем канал Бриджуотер — первый индустриальный канал в мире.

Сейчас эта часть города Манчестера является настоящим мультикультурным центром, и Puma решила отдать этому дань.

Новая выездная форма Манчестер Сити

Новая выездная форма Манчестер Сити

Новая выездная форма Манчестер Сити

Новая выездная форма Манчестер Сити

Новая выездная форма Манчестер Сити

Новая выездная форма Манчестер Сити

Новая выездная форма Манчестер Сити


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1483

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Последние комментарии:




  1. bezviz 03.08.2020 11:55 # bezviz
    параша а не форма, отвратительное сочетание цвета формы и цвета эмблемы и надписей, узоры ваще придают какой-то старомодный стиль как те свитера из 90-х, 3\10

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  2. whitenigger 03.08.2020 11:54 # whitenigger
    Топ коврик для ног, как раз искал для толкана такой

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  3. drogba11cool 03.08.2020 11:52 # drogba11cool
    Такую форму можно и на повседневку надевать

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  4. superperez101 03.08.2020 11:52 # superperez101
    мне больше всего понравилась форма у арсенала
    у колбасы ниочем. у челси вообще зашквар. у сити после арсенал идет

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  5. gerrard08 03.08.2020 11:50 # gerrard08
    боже) что за убогий протектор)

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  6. lancerlancer1 03.08.2020 11:48 # lancerlancer1
    пушка форма!

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  7. mixmaster 03.08.2020 11:28 # mixmaster
    медный купорос

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  8. mc-od 03.08.2020 11:22 # mc-od
    КОРОЛИ! Go KPACUBO!

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  9. lfcynwa 03.08.2020 11:11 # lfcynwa
    стильна!

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  10. anabanana94 03.08.2020 11:07 # anabanana94
    Красивая форма, без базара!

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  11. manutd-20champ 03.08.2020 11:07 # manutd-20champ
    траурная форма, готовятся огребать в гостях.

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