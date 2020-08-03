Новая выездная форма "Сити" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Манчестер Сити" представил комплект своей выездной формы от компании Puma на сезон 2020/21.
В прошлом месяце клуб с "Этихад" продемонстрировал свою новую домашнюю форму, а сегодня пришел черед и выездной.
На сей раз источником вдохновения для технического спонсора "горожан" выступил исторический район Каслфилд, а также находящийся в нем канал Бриджуотер — первый индустриальный канал в мире.
Сейчас эта часть города Манчестера является настоящим мультикультурным центром, и Puma решила отдать этому дань.
03.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
параша а не форма, отвратительное сочетание цвета формы и цвета эмблемы и надписей, узоры ваще придают какой-то старомодный стиль как те свитера из 90-х, 3\10
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Топ коврик для ног, как раз искал для толкана такой
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Такую форму можно и на повседневку надевать
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мне больше всего понравилась форма у арсенала
у колбасы ниочем. у челси вообще зашквар. у сити после арсенал идет
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боже) что за убогий протектор)
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пушка форма!
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медный купорос
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КОРОЛИ! Go KPACUBO!
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стильна!
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Красивая форма, без базара!
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траурная форма, готовятся огребать в гостях.
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