Новая выездная форма "Сити" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Манчестер Сити" представил комплект своей выездной формы от компании Puma на сезон 2020/21.

В прошлом месяце клуб с "Этихад" продемонстрировал свою новую домашнюю форму, а сегодня пришел черед и выездной.



На сей раз источником вдохновения для технического спонсора "горожан" выступил исторический район Каслфилд, а также находящийся в нем канал Бриджуотер — первый индустриальный канал в мире.



Сейчас эта часть города Манчестера является настоящим мультикультурным центром, и Puma решила отдать этому дань.



























