Лэмпард требует, чтобы игроки "Челси" избавились от индивидуальных ошибок в обороне
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард потребовал от своих игроков избавиться от индивидуальных ошибок в обороне.
В этом сезоне "Челси" пропустил уже 75 голов во всех соревнованиях, а впереди у "синих" еще выезд к "Баварии" в Лиге Чемпионов.
Лэмпард признает, что "Челси" пропускает слишком много голов. По мнению Фрэнка, порой это происходит не из-за слабости командной обороны, а из-за того, что какой-то один игрок совершает грубый ляп.
"Цифры не лгут".
"Мы пытаемся играть определенным образом, и я знаю, что у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" — команд, которые сейчас доминируют в Премьер-Лиге — тоже были похожие периоды. Я не говорю, что мы непременно достигнем их уровня, но на ранних этапах работы со своими нынешними тренерами они пропускали слишком много".
"Для меня это работа, которая находится в процессе выполнения. Я не могу свернуть в другую сторону. Мы должны работать над обороной сообща, как коллектив".
"Однако некоторые индивидуальные ошибки, которые мы совершаем, явные индивидуальные ошибки, которые порой случаются в финале и стоят нам голов, недопустимы, если вы хотите двигаться вперед".
"Есть нюансы, в которых мы должны улучшить свою оборонительную игру. Мы должны работать над этим вместе, чтобы стать лучше. Это очевидно, и мы не прячемся от этого", — приводит слова Лэмпарда Daily Mirror.
03.08.2020 10:00
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Для этого нужно избавиться от следующих ошибок в обороне:
1 Вр Кепа Аррисабалага 03.10.1994
13 Вр Вилли Кабальеро 28.09.1981
2 Зщ Антонио Рюдигер 03.03.1993
3 Зщ Маркос Алонсо 28.12.1990
4 Зщ Андреас Кристенсен 10.04.1996
15 Зщ Курт Зума 27.10.1994
21 Зщ Давиде Дзаппакоста 11.06.1992
24 Зщ Рис Джеймс 05.12.1999
28 Зщ Сесар Аспиликуэта 28.08.1989
29 Зщ Фикайо Томори 19.12.1997
33 Зщ Эмерсон Палмери 03.08.1994
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Дохуя хочет физрук
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