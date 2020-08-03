Лэмпард требует, чтобы игроки "Челси" избавились от индивидуальных ошибок в обороне

Рис Джеймс и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард потребовал от своих игроков избавиться от индивидуальных ошибок в обороне.

В этом сезоне "Челси" пропустил уже 75 голов во всех соревнованиях, а впереди у "синих" еще выезд к "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Лэмпард признает, что "Челси" пропускает слишком много голов. По мнению Фрэнка, порой это происходит не из-за слабости командной обороны, а из-за того, что какой-то один игрок совершает грубый ляп.

"Цифры не лгут".

"Мы пытаемся играть определенным образом, и я знаю, что у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" — команд, которые сейчас доминируют в Премьер-Лиге — тоже были похожие периоды. Я не говорю, что мы непременно достигнем их уровня, но на ранних этапах работы со своими нынешними тренерами они пропускали слишком много".

"Для меня это работа, которая находится в процессе выполнения. Я не могу свернуть в другую сторону. Мы должны работать над обороной сообща, как коллектив".

"Однако некоторые индивидуальные ошибки, которые мы совершаем, явные индивидуальные ошибки, которые порой случаются в финале и стоят нам голов, недопустимы, если вы хотите двигаться вперед".

"Есть нюансы, в которых мы должны улучшить свою оборонительную игру. Мы должны работать над этим вместе, чтобы стать лучше. Это очевидно, и мы не прячемся от этого", — приводит слова Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2020 10:00

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  1. vyrentz 03.08.2020 10:17 # vyrentz
    Для этого нужно избавиться от следующих ошибок в обороне:

    1 Вр Кепа Аррисабалага 03.10.1994
    13 Вр Вилли Кабальеро 28.09.1981
    2 Зщ Антонио Рюдигер 03.03.1993
    3 Зщ Маркос Алонсо 28.12.1990
    4 Зщ Андреас Кристенсен 10.04.1996
    15 Зщ Курт Зума 27.10.1994
    21 Зщ Давиде Дзаппакоста 11.06.1992
    24 Зщ Рис Джеймс 05.12.1999
    28 Зщ Сесар Аспиликуэта 28.08.1989
    29 Зщ Фикайо Томори 19.12.1997
    33 Зщ Эмерсон Палмери 03.08.1994

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  2. chr1s8rown 03.08.2020 10:03 # chr1s8rown
    Дохуя хочет физрук

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