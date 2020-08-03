Лэмпард требует, чтобы игроки "Челси" избавились от индивидуальных ошибок в обороне

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард потребовал от своих игроков избавиться от индивидуальных ошибок в обороне.

В этом сезоне "Челси" пропустил уже 75 голов во всех соревнованиях, а впереди у "синих" еще выезд к "Баварии" в Лиге Чемпионов.



Лэмпард признает, что "Челси" пропускает слишком много голов. По мнению Фрэнка, порой это происходит не из-за слабости командной обороны, а из-за того, что какой-то один игрок совершает грубый ляп.



"Цифры не лгут".



"Мы пытаемся играть определенным образом, и я знаю, что у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" — команд, которые сейчас доминируют в Премьер-Лиге — тоже были похожие периоды. Я не говорю, что мы непременно достигнем их уровня, но на ранних этапах работы со своими нынешними тренерами они пропускали слишком много".



"Для меня это работа, которая находится в процессе выполнения. Я не могу свернуть в другую сторону. Мы должны работать над обороной сообща, как коллектив".



"Однако некоторые индивидуальные ошибки, которые мы совершаем, явные индивидуальные ошибки, которые порой случаются в финале и стоят нам голов, недопустимы, если вы хотите двигаться вперед".



"Есть нюансы, в которых мы должны улучшить свою оборонительную игру. Мы должны работать над этим вместе, чтобы стать лучше. Это очевидно, и мы не прячемся от этого", — приводит слова Лэмпарда Daily Mirror.