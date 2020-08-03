Почеттино назвал чемпионаты, где готов поработать

Готовясь взяться за новую работу, бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почетинно заявил, что открыт к предложениям из топ-5 ведущих европейских лиг.

Почеттино находится без клуба с ноября 2019, когда он был уволен "Тоттенхэмом" после пяти с половиной лет в Северном Лондоне.



Маурисио уже отдохнул и готов к новому вызову. В предыдущие месяцы 48-летний аргентинец отказал "Бенфике" и "Монако", продолжая поиски клуба, который имеет одинаковую с ним философию.



"Ищу ли я клуб, который требует выигрывать трофеи? Для меня важно найти клуб, чей президент или чьи люди разделяют наши идеи и наше видение того, как достичь успеха. Когда поступит такое предложение, все мы (Почеттино со своим штабом) скажем "да".



"Премьер-Лига имеет преимущество в коммерческом и маркетинговом плане. Но Ла Лига, Серия А, Лига 1 и Бундеслига — это тоже очень мощные чемпионаты. Они похожи".



"Мы хорошо адаптировались в Премьер-Лиге, но сейчас мы открыты к новым испытаниям, и было бы полезно расширить свой кругозор", — сообщил Почеттино El Pais.