"Арсенал" готов продать ряд игроков первой команды для пополнения своего бюджета на это трансферное окно.

"Канониры" слегка облегчили свое финансовое положение завоеванием Кубка Англии — участие в Лиге Европы позволит лондонскому клубу дополнительно заработать около 30 миллионов фунтов в следующем сезоне.



Однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета все равно понимает, что основные покупки сможет совершить на деньги, которые выручит за счет продажи имеющихся у него игроков.



Как сообщает Daily Mail, Артета готов выслушать предложения насчет Александра Лакасетта, Эктора Беллерина, Маттео Гендузи, Лукаса Торрейры, Сеада Колашинаца, Шкодрана Мустафи и Роба Холдинга. Также "канониры" были бы рады избавиться от Месута Озила, но тот решительно настроен отработать оставшийся год по контракту.



Что касается новичков, то Артета по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, готов предложить контракт вингеру "Челси" Виллиану, а также хочет арендовать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо и купить центрального защитника.



Наконец, "Арсенал" попытается договориться с "Реалом" о продлении аренды полузащитника Дани Себальоса и предложит своему капитану Пьер-Эмерику Обамеянгу новый контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю — для этого тоже нужны деньги, поэтому Артете не избежать распродажи.