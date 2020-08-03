"Арсенал" готов продать ряд игроков первой команды
"Арсенал" готов продать ряд игроков первой команды для пополнения своего бюджета на это трансферное окно.
"Канониры" слегка облегчили свое финансовое положение завоеванием Кубка Англии — участие в Лиге Европы позволит лондонскому клубу дополнительно заработать около 30 миллионов фунтов в следующем сезоне.
Однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета все равно понимает, что основные покупки сможет совершить на деньги, которые выручит за счет продажи имеющихся у него игроков.
Как сообщает Daily Mail, Артета готов выслушать предложения насчет Александра Лакасетта, Эктора Беллерина, Маттео Гендузи, Лукаса Торрейры, Сеада Колашинаца, Шкодрана Мустафи и Роба Холдинга. Также "канониры" были бы рады избавиться от Месута Озила, но тот решительно настроен отработать оставшийся год по контракту.
Что касается новичков, то Артета по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, готов предложить контракт вингеру "Челси" Виллиану, а также хочет арендовать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо и купить центрального защитника.
Наконец, "Арсенал" попытается договориться с "Реалом" о продлении аренды полузащитника Дани Себальоса и предложит своему капитану Пьер-Эмерику Обамеянгу новый контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю — для этого тоже нужны деньги, поэтому Артете не избежать распродажи.
03.08.2020 08:00
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Все по делу, состав нужно чистить
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Парти, Коут, Виллиан и ЦЗ(годный, но таковых нет на рынке по норм цене) возможно помогут Асналу побороться за их любимое 4 место
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Артетим
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