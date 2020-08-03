Лэмпард требует отложить старт сезона для "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал Премьер-Лигу отложить старт нового сезона для его команды.

Как известно, сезон 2020/21 в высшем английском дивизионе стартует 12 сентября. Ожидается, что Премьер-Лига отсрочит старт для тех своих команд, которые задержатся в еврокубках.



Учитывая то, как "Бавария" деклассировала "синих" на "Стэмфорд Бридж", одержав победу 0:3, с высокой вероятностью эта кампания завершится для команды Лэмпарда 8 августа, когда в Мюнхене пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.



В таком случае у "Челси" будет 35 дней, чтобы отдохнуть после утомительного сезона и подготовиться к новому. И хотя это больше, чем прописанный в правилах минимум в 30 дней, Лэмпард все равно считает, что "синие" заслуживают отсрочку.



"Даже при худшем сценарии, если мы не пройдем "Баварию", мне кажется, что 12-е число — это слишком рано, чтобы снова начать играть".



"Игрокам нужен перерыв. Именно по этой причине мы получили две травмы задней поверхности бедра (Сесар Аспиликуэта и Кристиан Пулишич), а другие игроки выбыли из строя еще до матча (против "Арсенала" в финале Кубка Англии)".



"Я бы хотел думать, что Премьер-Лига серьезно задумается об этом и установит для нас справедливую дату начала сезона. Как клуб Премьер-Лиги, выступающий в Лиге Чемпионов, мы заслуживаем этого", — цитирует Лэмпарда The Guardian.