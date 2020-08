Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может купить Каспера Шмейхеля. "Арсенал" вступил в борьбу за Диего Карлоса. Тиаго Алькантара выбирает "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" может купить голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля. (The Sun)



"Юнайтед" требует от "Интера" 15 миллионов фунтов за нападающего Алексиса Санчеса. (Daily Express)



"Юнайтед" надеется использовать Криса Смоллинга в качестве разменной монеты для покупки защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Dail Star)



"Рома" не договорилась с "Юнайтед" о выкупе защитника Криса Смоллинга, и тот теперь возвращается в Манчестер. (Sky Sport Italia)



"Юнайтед", "Арсенал" и "Эвертон" претендуют на защитника "Лилля" Габриэля. (Sky Sports)



Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд провел переговоры с агентами Габриэля. (RMC Sport)



"Арсенал" интересуется защитником "Севильи" Диего Карлосом. (The Telegraph)



"Арсенал" попытается удержать своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга с помощью нового контракта с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



Однако Обамеянг хочет увидеть, что "Арсенал" совершает крупные приобретения, прежде чем он подпишет новый контракт. (Le 10 Sport)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поговорил по телефону с полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем. (Le 10 Sport)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Daily Mail)



Турецкий защитник "Лилля" Зеки Челик заинтересовал "Тоттенхэм" и "Эвертон". (The Times)



ПСЖ вступил в борьбу с "Ливерпулем" за полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару. (Daily Mail)



Переход Алькантары в "Ливерпуль" очень вероятен. (Mundo Deportivo)



"Астон Вилла" задумывается о покупке нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (The Sun)



"Астон Вилла" предложит 5 млн. фунтов за полузащитника "Кристал Пэлас" Джеймса Маккарти. (Daily Mail)



"Эвертон" готов предложить 15 млн. фунтов за нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (The Sun)



"Кристал Пэлас" купит вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра в случае расставания с Уилфридом Захой. (The Sun)



"Норвич" потребовал от "Лидса" 25 млн. фунтов за атакующего полузащитника Эмилиано Буэндиа. (Daily Mail)



"Милан" и "Наполи" заинтересованы в защитнике "Норвича" Бене Годфри. (Daily Mail)



Другое



Финал Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" посмотрела аудитория в 8.2 млн. зрителей, и это рекорд для британского телевидения. (BBC)



Матч за Суперкубок Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом" 29 августа будет игрой резервистов и молодежи. (Daily Mail)



Следующий сезон Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" насчет с дефицитом в 12 очков за превышение разрешенного лимита на траты. (BBC)



Нападающий Мейсон Гринвуд был признан лучшим игроком "Юнайтед" в июле. (Evening Standard)



Джон Терри и Крис Хьютон значатся среди ранних фаворитов на вакантную должность главного тренера "Борнмута". (talkSPORT)



Айтор Каранка стал шестым наставником "Мидлсбро" за менее чем четыре года. (The Guardian)



Доменек Торрент, бывший ассистент Хосепа Гвардиолы в "Сити", возглавил бразильский "Фламенго". (ESPN)



"Астон Вилла" назначила своим новым спортивным директором Йохана Ланге, который до этого трудился техническим директором в "Копенгагене". (BBC)



Ральф Рангник расторг свой новый контракт с "РБ Лейпциг" спустя восемь дней после подписания. (Daily Mail)



Петиция фанатов "Ньюкасла" с требованием устроить расследование в отношении Премьер-Лиги, которая не позволила инвесторам из Саудовской Аравии купить их клуб, набрала 50 тыс. подписей. (Daily Star)