В "Арсенале" опасаются, что Обамеянг захочет уйти победителем

В "Арсенале" опасаются, что завоевание Кубка Англии только приблизило уход нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из клуба.

Накануне Обамеянг сыграл ключевую роль в победе "канониров" над "Челси" со счетом 2:1, забив оба гола своей команды на "Уэмбли".



После финала главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет строить свою команду вокруг Обамеянга, а также выразил надежду, что завоевание трофея и попадание в Лигу Европы повысит шансы на подписание Пьер-Эмериком нового контракта.



Однако The Independent стало известно, что внутри клуба настроены гораздо более скептично в отношении 31-летнего габонца, от действующего контракта которого осталось только 10 полных месяцев.



На "Эмирейтс" опасаются, что теперь Обамеянг захочет уйти из "Арсенала" как победитель — замахнуться на нечто большее, чем кубковый трофей, "канониры" все равно не смогут в обозримом будущем, а Пьер-Эмерик жаждет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за титул лиги.



"Я не думаю о своем будущем. Я просто хочу насладиться этим моментом с парнями и поднять трофей", — сообщил после финала сам Обамеянг в интервью BT Sport.



"Думаю, он увиливает от ответа. Потому что он уже решил. "Я собираюсь насладиться этим моментом со своими партнерами по команде" — это звучит так, словно он уходит куда-нибудь еще", — поддержал эту точку зрения экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, работавший экспертом BT Sport на матче.