Санчес и Погба получают больше всех в мире среди футболистов за сыгранную минуту

Поль Погба и Алексис Санчес Принадлежащие "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес и Поль Погба получают больше всех в мире среди футболистов за одну свою сыгранную минуту.

Исследование OLBG, опираясь на финансовые данные Forbes, установило, что за 12-месячный период до 1 июня 2020 Погба стал богаче на 17.53 млн. фунтов.

В течение этого времени Поль провел всего 610 минут на футбольном поле за "Юнайтед". Таким образом, каждые 60 сыгранных секунд француза обходились его клубу в 28,699 фунтов.

Впрочем, это не рекорд в футболе. Затмил Погба его партнер по "Юнайтед" Санчес, который со своей базовой зарплатой в 360 тыс. фунтов в неделю сыграл за указанный период чуть менее 10 часов в составе "Интера". Таким образом, за одну сыгранную минуту Алексис получает 31,416 фунтов.

Следующим, после Погба, игроком Премьер-Лиги в этом рейтинге идет полузащитник "Арсенала" Месут Озил, который заработал по 9,745 фунтов за каждую из своих 1,812 минут.

Добавим, и Погба, и Санчесу еще есть, куда стремиться. За 12 отчетных месяцев боксер Конор Макгрегор провел только один бой продолжительностью 40 секунд, нокаутировав Дональда Серроне в Лас-Вегасе в январе, за каждую секунду заработав 609,000 фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Санчес, финансы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 02.08.2020 22:17 # januzaj00
    Хули, можем позволить себе

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  2. wilegend 02.08.2020 22:04 # wilegend
    полюбому конор сильнее макгрегора

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