Руни ожидает, что "Сити" выбьет "Реал" из Лиги Чемпионов

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ожидает, что "Манчестер Сити" пройдет "Реал" в Лиге Чемпионов.

Уже в ближайшую пятницу "Реал" приедет на "Этихад", чтобы попробовать отыграться после домашнего поражения 1:2 в первом матче 1/8 финала.



Руни кажется, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, наконец, разгадал тактику своего коллеги Зинедина Зидана из "Реала". Уэйн даже допускает, что "горожане" пройдут весь путь до конца и завоюют трофей.



"У "Сити" может не быть шанса лучше, чтобы выиграть Лигу Чемпионов".



"Серхио Рамос дисквалифицирован, и это огромная потеря для обороны "Реала", и я думаю, "Сити" забьет. Вопрос лишь в том, будут ли они сами достаточно надежны в обороне".



"Реал" сделает мишенью их центральных защитников. Это тревожно, что любая другая команда "большой шестерки" могла обыграть "Сити" в этом сезоне... Это говорит о том, что подопечным Гвардиолы, возможно, будет сложно против лучших команд соревнования".



"Я видел, как в свой первый период работы тренером "Реала" Зинедин Зидан играл большие матчи против команд стиля Гвардиолы и добивался успеха".



"Но я все равно ставлю на "Сити". Им не нужно отыгрываться. Им не нужно забивать. Они даже могут позволить себе проиграть 1:0 и пройдут дальше. Они удивили "Реал" в первом матче тем, что оставались верны себе".



"То был первый раз, когда я увидел, что Гвардиола играет таким образом, и у меня есть ощущение, что он сделает то же самое на "Этихад". Это может быть игра кошки и мышки", — сообщил Руни The Times.