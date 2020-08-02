Почеттино: "Ожидал чуть больше поддержки от "Тоттенхэма"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что не получил должной поддержки руководства, когда команде требовалась перестройка.

Почеттино тренировал "шпор" с 2014 года и до ноября 2019, когда он уступил свое место Жозе Моуриньо.



Почеттино был уволен спустя полгода после первого в истории "Тоттенхэма" финала Лиги Чемпионов — поражение от "Ливерпуля" в Мадриде стало своего рода переломным моментом, за которым последовала затяжная черная полоса для "шпор" и Маурисио лично.



По словам Почеттино, он не получил поддержки со стороны президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, который отказался менять стратегию управления клубом, чтобы замахнуться на нечто большее, чем просто регулярное участие в Лиге Чемпионов.



"Жалею ли я, что отверг возможность возглавить "Реал"? Я был счастлив в "Тоттенхэме", и я подписал новый контракт. Мы расстались по-хорошему, наши отношения был безупречны".



"Я всегда говорил, без ложной скромности, что мы совершили слишком много ошибок, которые и привели к случившемуся, но в то же время мы ожидали чуть больше поддержки для изменения ситуации".



"Однако клуб собирался придерживаться другой линии, которая уже была изрядно потрепана. Обеим сторонам требовалась передышка".



"Мы работаем на результат. Кажется, если ты добиваешься хороших результатов, то так все и должно продолжаться. Но как вы определите, что работает, а что нет?"



"Успешен только тот, кто побеждает, или тот, кто превосходит ожидания? После финала Лиги Чемпионов, четырех лет в топ-4, двух лет без приобретений... Нам требовалась другая стратегия управления".



"Иногда видение тренера неприемлемо для руководства клуба. Мы знали, что может произойти в таком случае".



"Тебе нужно упасть, чтобы затем подняться, но "Тоттенхэм" принял решение расстаться после пяти с половиной лет вместе. Я понимаю, что это большое время", — сообщил Почеттино El Pais.