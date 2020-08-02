"Тоттенхэму" придется сыграть три раунда квалификации Лиги Европы из-за "Арсенала"

Победа "Арсенала" в финале Кубка Англии стала плохой новостью для "Тоттенхэма", который теперь будет вынужден начать свой путь в Лиге Европы с квалификации.

Сезон 2019/20 "Тоттенхэм" завершил на шестой позиции в Премьер-Лиге, а значит вместе с пятым "Лестером" мог бы напрямую отправиться в групповой этап Лиги Европы — если бы финальный матч Кубка Англии выиграл "Челси".



Однако Кубок Англии достался "канонирам", которые теперь и займут место своих соседей по Северному Лондону на групповом этапе Лиги Европы.



"Шпоры" же в свою очередь отправляются во второй квалификационный раунд. Просто для достижения группового этапа Лиги Европы команде Жозе Моуриньо придется преодолеть три отборочных раунда.



Естественно, "Тоттенхэм" будет явным фаворитом на данной стадии соревнования, однако перспектива утомительных поездок в Казахстан, Азербайджан, Фарерские острова или Эстонию едва ли порадует Моуриньо.



Добавим, что УЕФА проведет жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги Европы 31 августа. Ожидается, что из-за пандемии коронавируса двухматчевые противостояния в каждом раунде станут одноматчевыми.



Победа "Арсенала" над "Челси" со счетом 2:1 также означает, что финишировавший седьмым в Премьер-Лиге "Вулверхэмптон" на будущий сезон останется без еврокубков — только если не выиграет Лигу Европы в этом месяце.