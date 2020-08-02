"Лестер" готов продать Ихеаначо, чтобы купить Эдуара

"Лестер" открыт к предложениям насчет нападающего Келечи Ихеаначо.

Ихеаначо забил 10 голов в 26 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, но особым доверием со стороны главного тренера "лис" Брендана Роджерса не пользовался.



Поскольку Джейми Варди уже 33 года, Роджерс хотел бы добавить к своей команде проверенного бомбардира, и Ихеаначо таковым он не рассматривает.



Как сообщает Daily Mail, Роджерс нацелен на своего бывшего подопечного по "Селтику" Одсонна Эдуара, который в 27 матчах этого сезона шотландского чемпионата забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.



Однако 22-летний француз оценивается в 40 миллионов фунтов, и чтобы потянуть столь дорогостоящий трансфер без Лиги Чемпионов "Лестеру" придется продать Ихеаначо, который в 2017 году был куплен у "Манчестер Сити" за 25 млн. фунтов.



При этом Келечи пользуется достаточно высоким спросом среди других клубов, одним из которых является "Астон Вилла". В прошлом 23-летним нигерийцем также интересовались "Арсенал", "Эвертон" и "Лидс".