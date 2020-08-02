"Уотфорд" готов отпустить Дини и Уэлбека
Вылетевший из Премьер-Лиги "Уотфорд" готов попрощаться со своими нападающими Троем Дини и Данни Уэлбеком.
Сменив трех рулевых по ходу этой кампании, "Уотфорд" финишировал на предпоследнем месте в Премьер-Лиге и теперь будет выступать в Чемпионшипе.
Однако некоторые игроки не отправятся с "шершнями" на понижение. Как сообщает Daily Mail, клуб с "Викаридж Роад" готов попрощаться с несколькими высокооплачиваемыми футболистами, включая своего капитана Дини.
Интерес к 32-летнему Дини уже проявил "Тоттенхэм", чей главный тренер Жозе Моуриньо едва проводил в аренду в "Миллуолл" юного Троя Пэрротта и теперь находится в поисках дублера для своего бомбардира Харри Кейна.
"Шпоры" также интересуются Каллумом Уилсоном из "Борнмута", однако Дини, у которого остается только один год по контракту с "Уотфордом", будет стоит ощутимо меньше.
Другой нападающий "шершней", Уэлбек, стал целью для "Кристал Пэлас". Забивший только два гола в этом сезоне Премьер-Лиги 29-летний англичанин может достаться "орлам" за номинальную плату, сообщает Daily Star.
02.08.2020 15:00
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Последние комментарии:
Дини в Арсенал надо. Тогда у этого клуба появится первый игрок с яйцами за всю историю.
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Не простило гейсообщество Дини слова про отсутствие яиц у вулвича. До сих пор клюют.
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в Африку гандонов в Африку
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Нет, нет, Трой Дини пусть в Чемпионшипе играет. Это его уровень, там ему место.
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