"Уотфорд" готов отпустить Дини и Уэлбека

Вылетевший из Премьер-Лиги "Уотфорд" готов попрощаться со своими нападающими Троем Дини и Данни Уэлбеком.

Сменив трех рулевых по ходу этой кампании, "Уотфорд" финишировал на предпоследнем месте в Премьер-Лиге и теперь будет выступать в Чемпионшипе.



Однако некоторые игроки не отправятся с "шершнями" на понижение. Как сообщает Daily Mail, клуб с "Викаридж Роад" готов попрощаться с несколькими высокооплачиваемыми футболистами, включая своего капитана Дини.



Интерес к 32-летнему Дини уже проявил "Тоттенхэм", чей главный тренер Жозе Моуриньо едва проводил в аренду в "Миллуолл" юного Троя Пэрротта и теперь находится в поисках дублера для своего бомбардира Харри Кейна.



"Шпоры" также интересуются Каллумом Уилсоном из "Борнмута", однако Дини, у которого остается только один год по контракту с "Уотфордом", будет стоит ощутимо меньше.



Другой нападающий "шершней", Уэлбек, стал целью для "Кристал Пэлас". Забивший только два гола в этом сезоне Премьер-Лиги 29-летний англичанин может достаться "орлам" за номинальную плату, сообщает Daily Star.