"Уотфорд" готов отпустить Дини и Уэлбека

Трой Дини и Данни Уэлбек Вылетевший из Премьер-Лиги "Уотфорд" готов попрощаться со своими нападающими Троем Дини и Данни Уэлбеком.

Сменив трех рулевых по ходу этой кампании, "Уотфорд" финишировал на предпоследнем месте в Премьер-Лиге и теперь будет выступать в Чемпионшипе.

Однако некоторые игроки не отправятся с "шершнями" на понижение. Как сообщает Daily Mail, клуб с "Викаридж Роад" готов попрощаться с несколькими высокооплачиваемыми футболистами, включая своего капитана Дини.

Интерес к 32-летнему Дини уже проявил "Тоттенхэм", чей главный тренер Жозе Моуриньо едва проводил в аренду в "Миллуолл" юного Троя Пэрротта и теперь находится в поисках дублера для своего бомбардира Харри Кейна.

"Шпоры" также интересуются Каллумом Уилсоном из "Борнмута", однако Дини, у которого остается только один год по контракту с "Уотфордом", будет стоит ощутимо меньше.

Другой нападающий "шершней", Уэлбек, стал целью для "Кристал Пэлас". Забивший только два гола в этом сезоне Премьер-Лиги 29-летний англичанин может достаться "орлам" за номинальную плату, сообщает Daily Star.


Метки Дини, Кристал Пэлас, Тоттенхэм, Уотфорд, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 15:00

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  1. division 02.08.2020 15:26 # division
    Дини в Арсенал надо. Тогда у этого клуба появится первый игрок с яйцами за всю историю.

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  2. chelsea88 02.08.2020 15:24 # chelsea88
    Не простило гейсообщество Дини слова про отсутствие яиц у вулвича. До сих пор клюют.

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  3. gormartin 02.08.2020 15:22 # gormartin
    в Африку гандонов в Африку

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  4. suddenly 02.08.2020 15:18 # suddenly
    Нет, нет, Трой Дини пусть в Чемпионшипе играет. Это его уровень, там ему место.

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