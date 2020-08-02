Тренер "Байера" знает, чего хочет Хаверц
Главный тренер "Байера" Петер Бос заявил, что отлично осведомлен о намерениях атакующего полузащитника Кая Хаверца.
Согласно слухам в прессе, "Челси" уже заручился согласием Хаверца на переезд в Лондон и теперь пытается договориться с "Байером" о размере компенсации.
Также пресса сообщала, что оцениваемый в 80 миллионов фунтов 21-летний немец сообщил "Байеру" о желании как можно скорее перейти в "Челси", и Бос это косвенно подтверждает.
"Да, я знаю, чего он хочет, но я не собираюсь этого раскрывать, пусть он сам сделает это".
"Я не могу сказать вам. Возможно, решающий звонок поступит сегодня, на следующей неделе или не поступит вовсе", — сообщил Бос Deutschen Presse-Agentur.
02.08.2020 13:00
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Ну,а чего тогда пиздеть и переливать из пустого в порожнее?Яйцеголовые пытаются выдумать что нибудь,лишь бы сайт покормить.
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ясненько
хаверц хочет играть за бестрофейник)))
норм так
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