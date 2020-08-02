Тренер "Байера" знает, чего хочет Хаверц

Кай Хаверц Главный тренер "Байера" Петер Бос заявил, что отлично осведомлен о намерениях атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Согласно слухам в прессе, "Челси" уже заручился согласием Хаверца на переезд в Лондон и теперь пытается договориться с "Байером" о размере компенсации.

Также пресса сообщала, что оцениваемый в 80 миллионов фунтов 21-летний немец сообщил "Байеру" о желании как можно скорее перейти в "Челси", и Бос это косвенно подтверждает.

"Да, я знаю, чего он хочет, но я не собираюсь этого раскрывать, пусть он сам сделает это".

"Я не могу сказать вам. Возможно, решающий звонок поступит сегодня, на следующей неделе или не поступит вовсе", — сообщил Бос Deutschen Presse-Agentur.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 13:00

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  1. noi39 02.08.2020 13:45 # noi39
    Ну,а чего тогда пиздеть и переливать из пустого в порожнее?Яйцеголовые пытаются выдумать что нибудь,лишь бы сайт покормить.

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  2. thegodfather 02.08.2020 13:16 # thegodfather
    ясненько

    хаверц хочет играть за бестрофейник)))
    норм так

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