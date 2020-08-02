Майк Эшли дал Мориссу время до 14 августа, чтобы купить "Ньюкасл"
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли установил дедлайн для американского бизнесмена Генри Морисса, который желает купить его клуб.
На текущей неделе Суверенный фонд Саудовской Аравии объявил, что отзывает свое предложение в 300 миллионов фунтов о покупке "Ньюкасла" у Эшли. Финансист Аманда Стейвли, выступавшая посредником, обвинила Премьер-Лигу в срыве сделки.
Несмотря на то, что Эшли выразил надежду на возвращение саудитов, одновременно Майк приоткрыл дверь для Морисса.
Как сообщает Daily Mirror, Морисс вместе с Крисом Ронни, который является давним партнером Эшли и школьным другом главного тренера "сорок" Стива Брюса, готовы заплатить за клуб с "Сент-Джеймс Парк" даже больше саудитов — 350 млн. фунтов.
Утверждается, что в связи с этим Эшли дал Мориссу время до 14 августа, чтобы согласовать сделку. Майку и "Ньюкаслу" нужна определенность в преддверии сезона 2020/21.
Если Эшли и Морисс договорятся, а это может произойти в ближайшие дни, затем сделка снова потребует одобрения Премьер-Лиги.
02.08.2020 12:00
Просмотров: 229
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Молодец Эш.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий