Берли призвал "Юнайтед" уволить Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Экс-полузащитник "Челси" Крейг Берли призвал "Манчестер Юнайтед" уволить своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Отличная форма во второй половине сезона позволила "Юнайтед" финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге, что большинством было воспринято как успех.

Но есть и другая точка зрения. Берли считает, что "красные дьяволы" не прибавили относительно прошлого сезона — просто их конкуренты выступили хуже.

"У них точно такое же количество очков — 66, — как и в предыдущем сезоне, когда Сульшер провел шесть месяцев на своем посту".

"Тоттенхэм" был безнадежен, "Арсенал" был безнадежен, "Челси" буксовал из-за своих проблем с составом. Кроме того, мы увидели старый добрый "Лестер", который долгое время держался, но в конце травма нагнали их".

"Но, эй, давайте устроим вечеринку, потому что "Манчестер Юнайтед" финишировал третьим, в миле от первых двух команд".

"Я по-прежнему считаю, что они должны сменить своего главного тренера", — цитирует Берли Daily Express.


Метки Берли, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. amator 02.08.2020 12:18 # amator
    Чтобы вспомнили кто ты нужно что-нибудь сказать про МЮ

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  2. manutd-20champ 02.08.2020 12:17 # manutd-20champ
    этот Экс-полузащитник "Челси" пусть следит за сутулым физруком.
    Великий клуб не даёт покоя.

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  3. gandalf 02.08.2020 12:16 # gandalf
    причем тут бернли?

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  4. mancunia-planet 02.08.2020 11:59 # mancunia-planet
    Маразматик какой то)

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  5. kagawa 02.08.2020 11:51 # kagawa
    И опять ждать переходной период, который опять же может ни к чему не привести.

    Щас хоть пошли победы в последних матчах, которые и позволили набрать эти 66 очей.
    От добра добра не ищут.

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  6. gormartin 02.08.2020 11:43 # gormartin
    да по сравнению с 3членсовой псиной Сульшер топ тренер нехай остается

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  7. noi39 02.08.2020 11:32 # noi39
    Пусть будет Сольскьяер,всем спокойнее.

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  8. alexomck 02.08.2020 11:18 # alexomck
    основная цель на сезон достигнута, при чем здесь количество очков? этот Крейг не чёрный случаем.

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  9. vyrentz 02.08.2020 11:10 # vyrentz
    Не мешайте манкам ходить по кругу

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  10. drogba11cool 02.08.2020 11:05 # drogba11cool
    Адекватно, ибо сульшер никчёмный трениришко

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  11. mikkiynwa 02.08.2020 11:03 # mikkiynwa
    А про сутулое днище ниче сказать не хочешь?

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