Берли призвал "Юнайтед" уволить Сульшера
Экс-полузащитник "Челси" Крейг Берли призвал "Манчестер Юнайтед" уволить своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Отличная форма во второй половине сезона позволила "Юнайтед" финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге, что большинством было воспринято как успех.
Но есть и другая точка зрения. Берли считает, что "красные дьяволы" не прибавили относительно прошлого сезона — просто их конкуренты выступили хуже.
"У них точно такое же количество очков — 66, — как и в предыдущем сезоне, когда Сульшер провел шесть месяцев на своем посту".
"Тоттенхэм" был безнадежен, "Арсенал" был безнадежен, "Челси" буксовал из-за своих проблем с составом. Кроме того, мы увидели старый добрый "Лестер", который долгое время держался, но в конце травма нагнали их".
"Но, эй, давайте устроим вечеринку, потому что "Манчестер Юнайтед" финишировал третьим, в миле от первых двух команд".
"Я по-прежнему считаю, что они должны сменить своего главного тренера", — цитирует Берли Daily Express.
02.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
Чтобы вспомнили кто ты нужно что-нибудь сказать про МЮ
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этот Экс-полузащитник "Челси" пусть следит за сутулым физруком.
Великий клуб не даёт покоя.
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причем тут бернли?
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Маразматик какой то)
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И опять ждать переходной период, который опять же может ни к чему не привести.
Щас хоть пошли победы в последних матчах, которые и позволили набрать эти 66 очей.
От добра добра не ищут.
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да по сравнению с 3членсовой псиной Сульшер топ тренер нехай остается
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Пусть будет Сольскьяер,всем спокойнее.
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основная цель на сезон достигнута, при чем здесь количество очков? этот Крейг не чёрный случаем.
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Не мешайте манкам ходить по кругу
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Адекватно, ибо сульшер никчёмный трениришко
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А про сутулое днище ниче сказать не хочешь?
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