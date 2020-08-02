Берли призвал "Юнайтед" уволить Сульшера

Экс-полузащитник "Челси" Крейг Берли призвал "Манчестер Юнайтед" уволить своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Отличная форма во второй половине сезона позволила "Юнайтед" финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге, что большинством было воспринято как успех.



Но есть и другая точка зрения. Берли считает, что "красные дьяволы" не прибавили относительно прошлого сезона — просто их конкуренты выступили хуже.



"У них точно такое же количество очков — 66, — как и в предыдущем сезоне, когда Сульшер провел шесть месяцев на своем посту".



"Тоттенхэм" был безнадежен, "Арсенал" был безнадежен, "Челси" буксовал из-за своих проблем с составом. Кроме того, мы увидели старый добрый "Лестер", который долгое время держался, но в конце травма нагнали их".



"Но, эй, давайте устроим вечеринку, потому что "Манчестер Юнайтед" финишировал третьим, в миле от первых двух команд".



"Я по-прежнему считаю, что они должны сменить своего главного тренера", — цитирует Берли Daily Express.