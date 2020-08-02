"Челси" решил взять Поупа на место Кепы

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард готов остановиться на Нике Поупе из "Бернли" как на новом первом номере для своей команды.

После поражения 5:3 от "Ливерпуля" Лэмпард окончательно потерял доверие к Кепе Аррисабалаге, на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и на финал Кубка Англии против "Арсенала" снарядив защищать ворота 38-летнего Вилли Кабальеро.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, у Кепы нет будущего на "Стэмфорд Бридж", и в следующем сезоне у "синих" будет новый основной голкипер.



Возможно, в идеале Лэмпард хотел бы видеть на месте Кепы 27-летнего Яна Облака, однако "Атлетико" отпустит своего первого номера только за отступные в 109 миллионов фунтов. С учетом экономического кризиса и планов по укреплению других позиций "Челси" не может позволить себе такую инвестицию.



Компромиссным вариантом для Лэмпарда обещает стать Поуп, который до последнего тура вел борьбу за "Золотую перчатку" Премьер-Лиги, в итоге сохранив свои ворота на замке 15 раз — на один меньше, чем Эдерсон из "Манчестер Сити".



Однако контракт 28-летнего Поупа с "Бернли" рассчитан до 2023 года, и "бордовые" могут попросить у "синих" около 50 млн. фунтов в качестве компенсации.



Предполагается, что сам Поуп открыт к переходу в один из больших клубов Премьер-Лиги. Ник видит в этом возможность для себя перехватить свитер с первым номером в сборной Англии, которой через год играть на Евро-2020, а через полтора — на ЧМ-2022.