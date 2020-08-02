"Челси" решил взять Поупа на место Кепы

Ник Поуп Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард готов остановиться на Нике Поупе из "Бернли" как на новом первом номере для своей команды.

После поражения 5:3 от "Ливерпуля" Лэмпард окончательно потерял доверие к Кепе Аррисабалаге, на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и на финал Кубка Англии против "Арсенала" снарядив защищать ворота 38-летнего Вилли Кабальеро.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, у Кепы нет будущего на "Стэмфорд Бридж", и в следующем сезоне у "синих" будет новый основной голкипер.

Возможно, в идеале Лэмпард хотел бы видеть на месте Кепы 27-летнего Яна Облака, однако "Атлетико" отпустит своего первого номера только за отступные в 109 миллионов фунтов. С учетом экономического кризиса и планов по укреплению других позиций "Челси" не может позволить себе такую инвестицию.

Компромиссным вариантом для Лэмпарда обещает стать Поуп, который до последнего тура вел борьбу за "Золотую перчатку" Премьер-Лиги, в итоге сохранив свои ворота на замке 15 раз — на один меньше, чем Эдерсон из "Манчестер Сити".

Однако контракт 28-летнего Поупа с "Бернли" рассчитан до 2023 года, и "бордовые" могут попросить у "синих" около 50 млн. фунтов в качестве компенсации.

Предполагается, что сам Поуп открыт к переходу в один из больших клубов Премьер-Лиги. Ник видит в этом возможность для себя перехватить свитер с первым номером в сборной Англии, которой через год играть на Евро-2020, а через полтора — на ЧМ-2022.


Метки Аррисабалага, Бернли, Поуп, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 02.08.2020 10:40 # liverfun
    Хуя, ему 28 оказывается уже, думал не больше 24, кажется еще вчера дебютировал в апл из-за травмы хиттона.
    Вот это вполне реалистичный вариант усиления, добротный кипер, а то облак, тер штеген. Тем более дайч уходит, поуп может и сам попроситься на повышение, за 30-40 договорятся

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  2. gormartin 02.08.2020 10:40 # gormartin
    Так у них же есть САМЫЙ ДОРОГОЙ КИПЕР в мире СУПЕРПУПЕРТОП как говорит безвиз или тоже как и на безвиза поссали посрали и выкинули с гаража

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  3. muaxaxaxa 02.08.2020 10:38 # muaxaxaxa
    Беги Поуп, иначе превратишься в тыкву (ларису), если перейдешь.

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  4. farfan-chelsea 02.08.2020 10:36 # farfan-chelsea
    МЫЛО НА ШЫЛО

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  5. chelsealondon 02.08.2020 10:36 # chelsealondon
    Лучше молодого Облака взять)...

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  6. largo-winch 02.08.2020 10:33 # largo-winch
    Дорогая Поупа

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  7. grummer 02.08.2020 10:30 # grummer
    теперь пенсов будут ебать в поупу

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  8. roberto-89 02.08.2020 10:25 # roberto-89
    Бедные щольсбери (((( прям в стиле му му отсосали толстый член уаххаха, просто обосрались, а их еще обоссале как продажных шлюх, бедного безвиза ломают жестко за его ко ко ко, в род и в жеппу ебут толпами ггешки ехехеххехехе , астера просто поносит и пидарасит будь здоров астер, я тебя маленькая моя предупреждал на счет ко ко ко, а теперь сосешь толстый член стоя на коленях, как обдолбанные шлюхи с траффорда уахахахаххахахах сук орево выходит в натуре братишки, пенсы плачут под шконкой((((( засадили им в жеппу и пихнули под шконку, теперь до старта апл будут там сидеть и сосать член ЛФК, му му вкус члена ЛФК знакомо, теперь вы вместе под шконокой будете сосомбо делать

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  9. mikkiynwa 02.08.2020 10:24 # mikkiynwa
    На пенсов продолжают мочиться

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  10. januzaj00 02.08.2020 10:08 # januzaj00
    Чёт шкодранчиков быстро убрали из новости дня

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  11. scauzer11 02.08.2020 10:06 # scauzer11
    челсеи же в каждом сезоне берут трофей, осталась ЛЧ))

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  12. mufc1994 02.08.2020 10:01 # mufc1994
    А взял лишь толстый смачный член на уэмбли вчера

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  13. chelsea88 02.08.2020 10:01 # chelsea88
    Нахер не нужен был

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