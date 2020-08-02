"Милан" возобновил интерес к Орье

"Милан" возобновил интерес к правому защитнику "Тоттенхэма" Сержу Орье.

По итогам этого сезона "Милан" не попал в Лигу Чемпионов и теперь может продать одного из двух своих правых защитников: Давиде Калабрия или Андреа Конти.



В связи с этим "россонери" присматриваются к Орье, который был на пороге отъезда из Лондона еще прошлым летом, однако после назначения Жозе Моуриньо в ноябре смог отложить мысли о смене клуба.



"Мы разговаривали с его агентом в прошлом году. Мы думаем о том, чтобы хорошо завершить сезон, а затем у нас будет три недели, чтобы поработать на трансферном рынке", — сообщил перед последним туром Серии А технический директор "Милана" Паоло Мальдини.



Однако, как сообщает Sky Sports, "Милан" — не единственный вариант для Сержа. В услугах 27-летнего ивуарийца также заинтересован спортивный директор "Монако" Пол Мичелл, который сам поработал в "Тоттенхэме".