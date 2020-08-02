Артета: "Величайший момент в моей карьере"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал завоевание Кубка Англии величайшим моментом в своей карьере.

Несмотря на отдельные позитивные моменты, этот сезон "Арсенал" завершил только на восьмом месте в Премьер-Лиге и рисковал впервые за четверть века остаться без еврокубков.



Однако в последнем матче перед уходом на летние каникулы "канониры" значительно улучшили впечатление от этого сезона, одержав волевую победу 2:1 в финале Кубка Англии над "Челси" и обеспечив себе участие в Лиге Европы.



Артета возглавил "Арсенал" только в декабре, поэтому справедливо считает триумф на "Уэмбли" пиком своей тренерской карьеры и надеется развить этот успех.



"Согласен ли я, что это величайший момент в моей тренерской карьере? Думаю, да. Я очень горжусь тем, чего мы добились, потому что я знаю, какие трудности у нас были и через что мы прошли".



"Лично для меня это были такие тяжелые шесть месяцев в силу многих вещей, которые случились в наших жизнях, но у меня была только одна миссия, когда я приходил сюда, — заставить игроков и работников поверить, что мы способны на подобное".



"Нам пришлось изменить свою энергетику и свою психологию. Когда просто видишь, как они все вместе празднуют в раздевалке, то испытываешь еще большую гордость, и это следствие проделанной нами работы. Мы можем добиваться успеха и выигрывать трофеи вместе", — цитирует Артету Sky Sports.