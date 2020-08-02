Эрик Гарсия хочет вернуться в "Барселону"

Хосеп Гвардиола и Эрик Гарсия Центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия выразил желание вернуться в родную "Барселону".

После возобновления сезона главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола смело доверяет Гарсии и регулярно нахваливает Эрика, делая все возможное, чтобы сохранить 19-летнего испанца на "Этихад".

Однако каталонское издание Sport утверждает, что Гарсия не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "горожанами" и хочет вернуться в "Барселону", воспитанником которой он является.

Сообщается, что "Барселона" и "Сити" уже общаются насчет обмена Гарсии на правого защитника каталонцев Серхи Роберто, и после завершения розыгрыша Лиги Чемпионов клубы планируют ускориться в переговорах.

В идеале "Барселона" предпочла бы отдать Нелсона Семеду взамен Гарсии, однако именно Роберто является целью номер один для "Сити". "Горожане" обращались насчет Серхи еще до пандемии коронавируса.


Метки Барселона, Гарсия, Манчестер Сити, Роберто, слухи

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 07:00

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