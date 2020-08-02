Артета уверен, что новый контракт Обамеянга стал ближе

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг подпишет новый контракт после завоевания Кубка Англии.

Дубль Обамеянга позволил "канонирам" одержать волевую победу 2:1 над "Челси" в финале Кубка Англии на "Уэмбли" в субботу.



Отличившись в каждом из таймов, Пьер-Эмерик принес своей команде не только трофей, но и путевку в Лигу Европы, участие в которой обеспечит "Арсеналу" дополнительные доходы.



Несмотря на то, что Обмамеянга регулярно сватают в "Интер" и "Барселону", Артета убежден, что теперь 31-летний габонец точно останется.



"Он знает, что я думаю о нем. Я хочу строить команду вокруг него. Думаю, он хочет остаться, и нам просто нужно довести начатое до конца".



"Но, думаю, такие моменты помогут ему осознать и поверить, что мы на правильном пути и что он является важной частью этого. Каждый в клубе любит его. Надеюсь, он продолжит выступать за нас".



"Продлит ли он свой контракт? Думаю, да, продлит", — приводит слова Артеты Daily Mirror.