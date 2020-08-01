Эдди Хау покинул "Борнмут"

Эдди Хау Эдди Хау покинул должность главного тренера "Борнмута" по обоюдному согласию сторон.

Хау посвятил "Борнмуту" 25 лет своей карьеры в футболе как игрок и тренер. В качестве футболиста Эдди сыграл более 300 матчей за "вишенок", а в качестве наставника провел еще свыше 450.

При Хау "Борнмут" дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в Премьер-Лиге. Однако минувшую кампанию "вишенки" завершили на 18-м месте и вылетели в Чемпионшип, что побудило Эдди на кардинальные перемены.

"Эдди Хау является синонимом этого футбольного клуба, как игрок и тренер, и это никогда не изменится. Он настоящая легенда "Борнмута", он помог трансформировать идентичность и историю клуба".

"Я, наш владелец Максим Демин и руководство выражаем свою благодарность и признательность Эдди за его достижения, которые мы всегда будем ценить", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.


Метки Борнмут, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2020 23:20

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  1. superglor 01.08.2020 23:43 # superglor
    Слабенький довольно тренер. Имея в составе лучшего бомбардира Каллума Уилсона, купив к нему Уилшира, Аке и Айба, он все равно умудрился вылететь в чемпионшип.

    Хз че все на него наяривают.

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  2. mixmaster 01.08.2020 23:40 # mixmaster
    в челси его!

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  3. dentinho 01.08.2020 23:39 # dentinho
    Дайча в КП, а этого славного молодца в Бернли.

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  4. dexter 01.08.2020 23:38 # dexter
    Было бы зае6ись на него в ВХЮ посмотреть, а не на рыжего обсоса Мойеса.

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  5. ganinilyha 01.08.2020 23:35 # ganinilyha
    Его бы в этом сезоне да в Лестер

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  6. sausage 01.08.2020 23:27 # sausage
    Вот это новость. Ждём в каком-нибудь Кристал-Пэласе.

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  7. dallaslp 01.08.2020 23:26 # dallaslp
    Без работы не останется. А может и в клуб повыше рангом

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  8. scholes22 01.08.2020 23:23 # scholes22
    Опа опа

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