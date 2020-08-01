Эдди Хау покинул "Борнмут"
Эдди Хау покинул должность главного тренера "Борнмута" по обоюдному согласию сторон.
Хау посвятил "Борнмуту" 25 лет своей карьеры в футболе как игрок и тренер. В качестве футболиста Эдди сыграл более 300 матчей за "вишенок", а в качестве наставника провел еще свыше 450.
При Хау "Борнмут" дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в Премьер-Лиге. Однако минувшую кампанию "вишенки" завершили на 18-м месте и вылетели в Чемпионшип, что побудило Эдди на кардинальные перемены.
"Эдди Хау является синонимом этого футбольного клуба, как игрок и тренер, и это никогда не изменится. Он настоящая легенда "Борнмута", он помог трансформировать идентичность и историю клуба".
"Я, наш владелец Максим Демин и руководство выражаем свою благодарность и признательность Эдди за его достижения, которые мы всегда будем ценить", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.
01.08.2020 23:20
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Слабенький довольно тренер. Имея в составе лучшего бомбардира Каллума Уилсона, купив к нему Уилшира, Аке и Айба, он все равно умудрился вылететь в чемпионшип.
Хз че все на него наяривают.
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в челси его!
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Дайча в КП, а этого славного молодца в Бернли.
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Было бы зае6ись на него в ВХЮ посмотреть, а не на рыжего обсоса Мойеса.
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Его бы в этом сезоне да в Лестер
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Вот это новость. Ждём в каком-нибудь Кристал-Пэласе.
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Без работы не останется. А может и в клуб повыше рангом
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Опа опа
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