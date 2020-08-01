Эдди Хау покинул "Борнмут"

Эдди Хау покинул должность главного тренера "Борнмута" по обоюдному согласию сторон.

Хау посвятил "Борнмуту" 25 лет своей карьеры в футболе как игрок и тренер. В качестве футболиста Эдди сыграл более 300 матчей за "вишенок", а в качестве наставника провел еще свыше 450.



При Хау "Борнмут" дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в Премьер-Лиге. Однако минувшую кампанию "вишенки" завершили на 18-м месте и вылетели в Чемпионшип, что побудило Эдди на кардинальные перемены.



"Эдди Хау является синонимом этого футбольного клуба, как игрок и тренер, и это никогда не изменится. Он настоящая легенда "Борнмута", он помог трансформировать идентичность и историю клуба".



"Я, наш владелец Максим Демин и руководство выражаем свою благодарность и признательность Эдди за его достижения, которые мы всегда будем ценить", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.