Лэмпард считает, что "Челси" подкосили травмы в финале

Кристиан Пулишич Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда проиграла финал Кубка Англии против "Арсенала" из-за травм Сесара Аспиликуэты и Кристиана Пулишича.

У Лэмпарда имелись определенные кадровые проблемы еще до финала, однако во время субботнего матча на "Уэмбли" ситуация только усугубилась.

Фрэнк еще в первом тайме был вынужден заменить Аспиликуэту, а второй тайм начался с травмы Кристиана Пулишича. В самой концовке, когда "синие" пытались вдесятером организовать штурм, уступая в счете 2:1, получил повреждение и Педро.

"Я не думаю слишком много насчет матча на следующей неделе (против "Баварии" в Лиге Чемпионов), но сегодня мы сыграли ниже своего уровня".

"Две травмы задней поверхности бедра, один вывих плеча. Накануне мы потеряли Виллиана. Канте был не в форме для этого матча и вышел бы, только если бы мы нуждались в нем. Отсутствовал Рубен Лофтус-Чик".

"Мы в конце очень длинного сезона — это не оправдание, но есть некоторое ощущение, что сегодня это было переломным моментом", — сообщил Лэмпард BBC.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Лэмпард, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 01.08.2020 23:11 # chelsealondon
    Баварию придётся нагибать,..

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  2. januzaj00 01.08.2020 23:08 # januzaj00
    Как и нас в полуфинале

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  3. ganinilyha 01.08.2020 23:07 # ganinilyha
    С Баварией можно вообще не играть

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  4. superperez101 01.08.2020 23:06 # superperez101
    ну поиграл зато в трех финалах

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  5. superperez101 01.08.2020 23:06 # superperez101
    фак офф
    ты выиграл всего-лишь ноль трофеев
    ахахахаха

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  6. thegodfather 01.08.2020 23:05 # thegodfather
    Это факт, не более не менее. Но это не отменяет факт блевотной слабой игры, и хуевогр физического состояния игроков. Целую неделю отдыха... И че имеем?

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