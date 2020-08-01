Лэмпард считает, что "Челси" подкосили травмы в финале
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда проиграла финал Кубка Англии против "Арсенала" из-за травм Сесара Аспиликуэты и Кристиана Пулишича.
У Лэмпарда имелись определенные кадровые проблемы еще до финала, однако во время субботнего матча на "Уэмбли" ситуация только усугубилась.
Фрэнк еще в первом тайме был вынужден заменить Аспиликуэту, а второй тайм начался с травмы Кристиана Пулишича. В самой концовке, когда "синие" пытались вдесятером организовать штурм, уступая в счете 2:1, получил повреждение и Педро.
"Я не думаю слишком много насчет матча на следующей неделе (против "Баварии" в Лиге Чемпионов), но сегодня мы сыграли ниже своего уровня".
"Две травмы задней поверхности бедра, один вывих плеча. Накануне мы потеряли Виллиана. Канте был не в форме для этого матча и вышел бы, только если бы мы нуждались в нем. Отсутствовал Рубен Лофтус-Чик".
"Мы в конце очень длинного сезона — это не оправдание, но есть некоторое ощущение, что сегодня это было переломным моментом", — сообщил Лэмпард BBC.
01.08.2020 23:00
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Последние комментарии:
Баварию придётся нагибать,..
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Как и нас в полуфинале
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С Баварией можно вообще не играть
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ну поиграл зато в трех финалах
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фак офф
ты выиграл всего-лишь ноль трофеев
ахахахаха
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Это факт, не более не менее. Но это не отменяет факт блевотной слабой игры, и хуевогр физического состояния игроков. Целую неделю отдыха... И че имеем?
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