Лэмпард считает, что "Челси" подкосили травмы в финале

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда проиграла финал Кубка Англии против "Арсенала" из-за травм Сесара Аспиликуэты и Кристиана Пулишича.

У Лэмпарда имелись определенные кадровые проблемы еще до финала, однако во время субботнего матча на "Уэмбли" ситуация только усугубилась.



Фрэнк еще в первом тайме был вынужден заменить Аспиликуэту, а второй тайм начался с травмы Кристиана Пулишича. В самой концовке, когда "синие" пытались вдесятером организовать штурм, уступая в счете 2:1, получил повреждение и Педро.



"Я не думаю слишком много насчет матча на следующей неделе (против "Баварии" в Лиге Чемпионов), но сегодня мы сыграли ниже своего уровня".



"Две травмы задней поверхности бедра, один вывих плеча. Накануне мы потеряли Виллиана. Канте был не в форме для этого матча и вышел бы, только если бы мы нуждались в нем. Отсутствовал Рубен Лофтус-Чик".



"Мы в конце очень длинного сезона — это не оправдание, но есть некоторое ощущение, что сегодня это было переломным моментом", — сообщил Лэмпард BBC.