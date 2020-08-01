"Арсенал" вернется на "Уэмбли" через четыре недели

Арсенал Победой в финале Кубка Англии "Арсенал" подтвердил свое участие в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".

В субботу "Арсенал" отпраздновал волевую победу 2:1 над "Челси", благодаря чему завоевал престижный трофей и теперь 25-й сезон подряд выступит в еврокубках.

Но перед официальным стартом нового сезона команде Микеля Артеты предстоит побороться с "Ливерпулем", действующим чемпионом Премьер-Лиги, в матче за Суперкубок Англии, который состоится на "Уэмбли" 29 августа.

Отметим, что действующим обладателем Суперкубка Англии является "Манчестер Сити". "Горожане" впервые с 2017 года не сыграют в матче за этот мини-трофей.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2020 22:00

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  1. superperez101 01.08.2020 23:04 # superperez101
    полегче гунеры полегче
    отдохнувший ливерок без шума и пыли заберет супер кубок и все довольны

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  2. redwhitegun 01.08.2020 22:54 # redwhitegun
    Думаю шансы есть, но тут скорее от лфк зависит. Они только что закончили чемпионский сезон доигрывая наотъебись и вот сразу спустя месяц снова игра, хз чего ждать от них. Они вполне могут провалить начало сезона..

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  3. frisby 01.08.2020 22:18 # frisby
    а вот и шанс поквитаться за поражение с гейгунерами

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  4. letonred 01.08.2020 22:15 # letonred
    Хорошо что Арсенал, а не волки. Все таки они из биг
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  5. sergey7205 01.08.2020 22:12 # sergey7205
    Молодец Арсенал! Этому нытику лемпсу по носу надавал.

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  6. denkik 01.08.2020 22:08 # denkik
    Есть шанс второй трофей подряд взять :) хотя вряд ли Ливерпуль его нам сдаст :)

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