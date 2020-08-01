"Арсенал" вернется на "Уэмбли" через четыре недели

Победой в финале Кубка Англии "Арсенал" подтвердил свое участие в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".

В субботу "Арсенал" отпраздновал волевую победу 2:1 над "Челси", благодаря чему завоевал престижный трофей и теперь 25-й сезон подряд выступит в еврокубках.



Но перед официальным стартом нового сезона команде Микеля Артеты предстоит побороться с "Ливерпулем", действующим чемпионом Премьер-Лиги, в матче за Суперкубок Англии, который состоится на "Уэмбли" 29 августа.



Отметим, что действующим обладателем Суперкубка Англии является "Манчестер Сити". "Горожане" впервые с 2017 года не сыграют в матче за этот мини-трофей.