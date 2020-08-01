"Арсенал" вернется на "Уэмбли" через четыре недели
Победой в финале Кубка Англии "Арсенал" подтвердил свое участие в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".
В субботу "Арсенал" отпраздновал волевую победу 2:1 над "Челси", благодаря чему завоевал престижный трофей и теперь 25-й сезон подряд выступит в еврокубках.
Но перед официальным стартом нового сезона команде Микеля Артеты предстоит побороться с "Ливерпулем", действующим чемпионом Премьер-Лиги, в матче за Суперкубок Англии, который состоится на "Уэмбли" 29 августа.
Отметим, что действующим обладателем Суперкубка Англии является "Манчестер Сити". "Горожане" впервые с 2017 года не сыграют в матче за этот мини-трофей.
01.08.2020 22:00
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Последние комментарии:
полегче гунеры полегче
отдохнувший ливерок без шума и пыли заберет супер кубок и все довольны
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Думаю шансы есть, но тут скорее от лфк зависит. Они только что закончили чемпионский сезон доигрывая наотъебись и вот сразу спустя месяц снова игра, хз чего ждать от них. Они вполне могут провалить начало сезона..
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а вот и шанс поквитаться за поражение с гейгунерами
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Хорошо что Арсенал, а не волки. Все таки они из биг
4
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Молодец Арсенал! Этому нытику лемпсу по носу надавал.
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Есть шанс второй трофей подряд взять :) хотя вряд ли Ливерпуль его нам сдаст :)
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