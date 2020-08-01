Обамеянг принес "Арсеналу" Кубок Англии и путевку в Лигу Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг Дубль Пьер-Эмерика Обамеянга обеспечил "Арсеналу" волевую победу 2:1 над "Челси" в финале Кубка Англии, а вместе с ней и участие в Лиге Европы на будущий сезон.

По сравнению с победой 3:2 над "Уотфордом" в последнем туре Премьер-Лиги главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одно изменение в стартовом составе своей команды, выпустив Эктора Беллерина вместо Джо Уиллока.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард доверился ровно тем же 11 игрокам, что и против "Вулверхэмптона" в прошлое воскресенье. Выздоровевший Нголо Канте расположился в запасе.

Первый момент в матче создал "Арсенал", но Пьер-Эмерик Обамеянг пробил головой мимо. "Челси" без промедления ответил на это дальним ударом Мейсона Маунта — Эмилиано Мартинес в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.

А уже в следующей атаке, на пятой минуте, "синие" открыли счет. Получив мяч пяткой от Оливье Жиру внутри штрафной площади, Кристиан Пулишич проскочил мимо нескольких защитников, а затем хладнокровно отправил мяч в сетку — 0:1.

На 11-й минуте "Челси" едва не удвоил свое преимущество. Пулишич расстреливал ворота из пределов штрафной, однако Мартинес снова выручил свою команду.

"Синие" контролировали игру, но после перерыва на водопой в середине тайма ситуация резко изменилась. На 25-й минуте Николя Пепе обводящим ударом с подступов к штрафной поразил ворота, однако офсайд. Спустя еще минуту Обамеянг нарвался в чужой штрафной на фол Сесара Аспиликуэты и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Вскоре Аспиликуэта, виновник назначения 11-метрового, получил травму и уступил свое место на поле Андреасу Кристенсену. Вынужденная замена дополнительно ослабила игру "Челси".

Остаток тайма прошел без реальных моментов, не считая неточных ударов Жоржиньо и Александра Лакасетта.

Второй тайм начался для Лэмпарда ужасно — со второй вынужденной замены. На сей раз травмировался Пулишич, и в игру вступил Педро.

После перерыва игра была рваной, но постепенно "синие" обозначили свое преимущество. "Арсенал" занял выжидательную позицию и на 67-й минуте разразился контратакой. Обамеянг на левом краю штрафной с помощью финта ушел от Курта Зума и затем подсек мяч перед присевшим Кабальеро — 2:1.

Спустя шесть минут ситуация "Челси" только усугубилась. Матео Ковачич своей бутсой задел бутсу Гранита Джаки, а рефери Энтони Тэйлор взял и удалил игрока "синих".

Оставшись вдесятером, "Челси" с трудом выходил со своей половины поля. Финальный штурм "синим" не удался, за второй тайм они даже ни разу не пробили в створ.

Можно сказать, что гений Обамеянга предрешил судьбу финала. Капитана "Арсенала" заработал и реализовал пенальти, а затем забил еще раз, благодаря чему "канониры" получают трофей и путевку в Лигу Европы.

"Арсенал" — "Челси" — 2:1 (1:1)

Голы: Обамеянг 28 (пен), 67 — Пулишич 5.

"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Луис (Сократис 88), Тирни (Колашинац 90), Беллерин, Себальос, Джака, Мэйтланд-Найлс, Пепе, Лакасетт (Нкетиа 82), Обамеянг.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Кристенсен 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои 78), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Баркли 78), Жиру (Абрахэм 78), Пулишич (Педро 49).

Предупреждения: Себальос — Ковачич, Аспиликуэта, Рюдигер, Маунт, Баркли.

Удаление: Ковачич 73.


Метки Арсенал, Кубок Англии, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2020 21:35

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Последние комментарии:




  1. alexomck 01.08.2020 21:46 # alexomck
    всо как и говорили пенсы, Челси каждый сезон берет трофеи и этот не стал исключением:)

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  2. superglor 01.08.2020 21:46 # superglor
    Чистейшее удаление

    https://pbs.twimg.com/media/EeWwQ0xUcAAolfE?format=jpg&;name=large

    Просто подарили кубок Арсеналу чтобы была цифра 14 и продлить контракт с Обезьянгом.

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  3. weorlfc 01.08.2020 21:45 # weorlfc
    Ахаха проклятие России!

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  4. jonaskanvald 01.08.2020 21:45 # jonaskanvald
    Челси слаб. Очень. Будут за выживание бороться
    Арсенал комон ю гай гунеерс с пабедой

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  5. reams 01.08.2020 21:45 # reams
    теперь Ауба обязан остаться

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  6. lovrentiy 01.08.2020 21:45 # lovrentiy
    Безвис, сучка без трофейная, давай обосновывай кризис.

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  7. krolik 01.08.2020 21:45 # krolik
    Браво. Я ведь говорил мы пободаемся с Челси. Красава Артета. Всех канониров с победой.

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  8. sausage 01.08.2020 21:45 # sausage
    Пенсы просто топовый матч провели. Имея преимущество во владении 56 на 44, они заработали 13 фолов против 3-х, в том числе 5 жк против 1. Я даже не знаю, как это интерпретировать. Слово аналитикам из Лэмпардстана.

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  9. chelsea88 01.08.2020 21:44 # chelsea88
    Ну теперь в рот вые6аные гейгуннеры оргию на фапле устроят(

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  10. thegodfather 01.08.2020 21:44 # thegodfather
    судья канешн это шок.

    и кстати, момент с игрой руками мартинеса за пределами штрафной так и не показали...

    как думаете почему?)

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  11. cesc-fabregas4 01.08.2020 21:44 # cesc-fabregas4
    После перерыва игра была рваной, но постепенно "синие" обозначили свое преимущество.

    Рваным в итоге, оказался пердак синих.

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  12. tvinkovod 01.08.2020 21:44 # tvinkovod
    Льется без остановки пенсам на бестолковки

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  13. billy-bones 01.08.2020 21:43 # billy-bones
    Странно вышло: Челси в кризисе, но без кубка.

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  14. unclearness 01.08.2020 21:43 # unclearness
    Збс ой збс)
    С победой канониры!)

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  15. infamous 01.08.2020 21:43 # infamous
    Проиграть подряд 10 финалов не было бы так обидно как проиграть такому мусору как арсенал, это ваще позор) настрой, травмы, судья, ничего страшного

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  16. explosion 01.08.2020 21:43 # explosion
    https://pbs.twimg.com/media/EeWxAJ2XoAIJU7v?format=jpg&;name=medium

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  17. superperez101 01.08.2020 21:43 # superperez101
    ну и уволят лэмпси даже раньше чем сульшера.
    сульшеру кредит доверия вон какой. и игра пошла. а сутулому никто никакой поблажки в новом сезоне не даст. и вылетит как та самая пробка из бутылки шампанского

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  18. billy-bones 01.08.2020 21:43 # billy-bones
    Все правильно, это ошибка. Михайло не пожалел.

    https://sun9-59.userapi.com/bAc_-Orc1TbGaU2qgVTLBjg_bGkl5IgmPb-KCw/YCx1q0fdSLs.jpg

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  19. alexomck 01.08.2020 21:42 # alexomck
    норм Артета обыграл Ливерпуль, Сити и Челси подряд, МЮ ещё до карантина разбил. только Моур, из больших рыб, нашел противоядие:)

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  20. thegodfather 01.08.2020 21:42 # thegodfather
    а...стоп
    уже 3ий финал лэмпс проебал...финал плова чш, суперкубка европы и вот щас...
    чет уже как-то подозрительно)))
    игрок фартовый, тренер походу ни оч)

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