Обамеянг принес "Арсеналу" Кубок Англии и путевку в Лигу Европы
Дубль Пьер-Эмерика Обамеянга обеспечил "Арсеналу" волевую победу 2:1 над "Челси" в финале Кубка Англии, а вместе с ней и участие в Лиге Европы на будущий сезон.
По сравнению с победой 3:2 над "Уотфордом" в последнем туре Премьер-Лиги главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одно изменение в стартовом составе своей команды, выпустив Эктора Беллерина вместо Джо Уиллока.
Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард доверился ровно тем же 11 игрокам, что и против "Вулверхэмптона" в прошлое воскресенье. Выздоровевший Нголо Канте расположился в запасе.
Первый момент в матче создал "Арсенал", но Пьер-Эмерик Обамеянг пробил головой мимо. "Челси" без промедления ответил на это дальним ударом Мейсона Маунта — Эмилиано Мартинес в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.
А уже в следующей атаке, на пятой минуте, "синие" открыли счет. Получив мяч пяткой от Оливье Жиру внутри штрафной площади, Кристиан Пулишич проскочил мимо нескольких защитников, а затем хладнокровно отправил мяч в сетку — 0:1.
На 11-й минуте "Челси" едва не удвоил свое преимущество. Пулишич расстреливал ворота из пределов штрафной, однако Мартинес снова выручил свою команду.
"Синие" контролировали игру, но после перерыва на водопой в середине тайма ситуация резко изменилась. На 25-й минуте Николя Пепе обводящим ударом с подступов к штрафной поразил ворота, однако офсайд. Спустя еще минуту Обамеянг нарвался в чужой штрафной на фол Сесара Аспиликуэты и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Вскоре Аспиликуэта, виновник назначения 11-метрового, получил травму и уступил свое место на поле Андреасу Кристенсену. Вынужденная замена дополнительно ослабила игру "Челси".
Остаток тайма прошел без реальных моментов, не считая неточных ударов Жоржиньо и Александра Лакасетта.
Второй тайм начался для Лэмпарда ужасно — со второй вынужденной замены. На сей раз травмировался Пулишич, и в игру вступил Педро.
После перерыва игра была рваной, но постепенно "синие" обозначили свое преимущество. "Арсенал" занял выжидательную позицию и на 67-й минуте разразился контратакой. Обамеянг на левом краю штрафной с помощью финта ушел от Курта Зума и затем подсек мяч перед присевшим Кабальеро — 2:1.
Спустя шесть минут ситуация "Челси" только усугубилась. Матео Ковачич своей бутсой задел бутсу Гранита Джаки, а рефери Энтони Тэйлор взял и удалил игрока "синих".
Оставшись вдесятером, "Челси" с трудом выходил со своей половины поля. Финальный штурм "синим" не удался, за второй тайм они даже ни разу не пробили в створ.
Можно сказать, что гений Обамеянга предрешил судьбу финала. Капитана "Арсенала" заработал и реализовал пенальти, а затем забил еще раз, благодаря чему "канониры" получают трофей и путевку в Лигу Европы.
"Арсенал" — "Челси" — 2:1 (1:1)
Голы: Обамеянг 28 (пен), 67 — Пулишич 5.
"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Луис (Сократис 88), Тирни (Колашинац 90), Беллерин, Себальос, Джака, Мэйтланд-Найлс, Пепе, Лакасетт (Нкетиа 82), Обамеянг.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Кристенсен 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои 78), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Баркли 78), Жиру (Абрахэм 78), Пулишич (Педро 49).
Предупреждения: Себальос — Ковачич, Аспиликуэта, Рюдигер, Маунт, Баркли.
Удаление: Ковачич 73.
01.08.2020 21:35
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Последние комментарии:
всо как и говорили пенсы, Челси каждый сезон берет трофеи и этот не стал исключением:)
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Чистейшее удаление
https://pbs.twimg.com/media/EeWwQ0xUcAAolfE?format=jpg&;name=large
Просто подарили кубок Арсеналу чтобы была цифра 14 и продлить контракт с Обезьянгом.
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Ахаха проклятие России!
(ответить)
Челси слаб. Очень. Будут за выживание бороться
Арсенал комон ю гай гунеерс с пабедой
(ответить)
теперь Ауба обязан остаться
(ответить)
Безвис, сучка без трофейная, давай обосновывай кризис.
(ответить)
Браво. Я ведь говорил мы пободаемся с Челси. Красава Артета. Всех канониров с победой.
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Пенсы просто топовый матч провели. Имея преимущество во владении 56 на 44, они заработали 13 фолов против 3-х, в том числе 5 жк против 1. Я даже не знаю, как это интерпретировать. Слово аналитикам из Лэмпардстана.
(ответить)
Ну теперь в рот вые6аные гейгуннеры оргию на фапле устроят(
(ответить)
судья канешн это шок.
и кстати, момент с игрой руками мартинеса за пределами штрафной так и не показали...
как думаете почему?)
(ответить)
После перерыва игра была рваной, но постепенно "синие" обозначили свое преимущество.
Рваным в итоге, оказался пердак синих.
(ответить)
Льется без остановки пенсам на бестолковки
(ответить)
Странно вышло: Челси в кризисе, но без кубка.
(ответить)
Збс ой збс)
С победой канониры!)
(ответить)
Проиграть подряд 10 финалов не было бы так обидно как проиграть такому мусору как арсенал, это ваще позор) настрой, травмы, судья, ничего страшного
(ответить)
https://pbs.twimg.com/media/EeWxAJ2XoAIJU7v?format=jpg&;name=medium
(ответить)
ну и уволят лэмпси даже раньше чем сульшера.
сульшеру кредит доверия вон какой. и игра пошла. а сутулому никто никакой поблажки в новом сезоне не даст. и вылетит как та самая пробка из бутылки шампанского
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Все правильно, это ошибка. Михайло не пожалел.
https://sun9-59.userapi.com/bAc_-Orc1TbGaU2qgVTLBjg_bGkl5IgmPb-KCw/YCx1q0fdSLs.jpg
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норм Артета обыграл Ливерпуль, Сити и Челси подряд, МЮ ещё до карантина разбил. только Моур, из больших рыб, нашел противоядие:)
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а...стоп
уже 3ий финал лэмпс проебал...финал плова чш, суперкубка европы и вот щас...
чет уже как-то подозрительно)))
игрок фартовый, тренер походу ни оч)
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