Обамеянг принес "Арсеналу" Кубок Англии и путевку в Лигу Европы

Дубль Пьер-Эмерика Обамеянга обеспечил "Арсеналу" волевую победу 2:1 над "Челси" в финале Кубка Англии, а вместе с ней и участие в Лиге Европы на будущий сезон.

По сравнению с победой 3:2 над "Уотфордом" в последнем туре Премьер-Лиги главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одно изменение в стартовом составе своей команды, выпустив Эктора Беллерина вместо Джо Уиллока.



Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард доверился ровно тем же 11 игрокам, что и против "Вулверхэмптона" в прошлое воскресенье. Выздоровевший Нголо Канте расположился в запасе.



Первый момент в матче создал "Арсенал", но Пьер-Эмерик Обамеянг пробил головой мимо. "Челси" без промедления ответил на это дальним ударом Мейсона Маунта — Эмилиано Мартинес в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.



А уже в следующей атаке, на пятой минуте, "синие" открыли счет. Получив мяч пяткой от Оливье Жиру внутри штрафной площади, Кристиан Пулишич проскочил мимо нескольких защитников, а затем хладнокровно отправил мяч в сетку — 0:1.



На 11-й минуте "Челси" едва не удвоил свое преимущество. Пулишич расстреливал ворота из пределов штрафной, однако Мартинес снова выручил свою команду.



"Синие" контролировали игру, но после перерыва на водопой в середине тайма ситуация резко изменилась. На 25-й минуте Николя Пепе обводящим ударом с подступов к штрафной поразил ворота, однако офсайд. Спустя еще минуту Обамеянг нарвался в чужой штрафной на фол Сесара Аспиликуэты и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Вскоре Аспиликуэта, виновник назначения 11-метрового, получил травму и уступил свое место на поле Андреасу Кристенсену. Вынужденная замена дополнительно ослабила игру "Челси".



Остаток тайма прошел без реальных моментов, не считая неточных ударов Жоржиньо и Александра Лакасетта.



Второй тайм начался для Лэмпарда ужасно — со второй вынужденной замены. На сей раз травмировался Пулишич, и в игру вступил Педро.



После перерыва игра была рваной, но постепенно "синие" обозначили свое преимущество. "Арсенал" занял выжидательную позицию и на 67-й минуте разразился контратакой. Обамеянг на левом краю штрафной с помощью финта ушел от Курта Зума и затем подсек мяч перед присевшим Кабальеро — 2:1.



Спустя шесть минут ситуация "Челси" только усугубилась. Матео Ковачич своей бутсой задел бутсу Гранита Джаки, а рефери Энтони Тэйлор взял и удалил игрока "синих".



Оставшись вдесятером, "Челси" с трудом выходил со своей половины поля. Финальный штурм "синим" не удался, за второй тайм они даже ни разу не пробили в створ.



Можно сказать, что гений Обамеянга предрешил судьбу финала. Капитана "Арсенала" заработал и реализовал пенальти, а затем забил еще раз, благодаря чему "канониры" получают трофей и путевку в Лигу Европы.



"Арсенал" — "Челси" — 2:1 (1:1)



Голы: Обамеянг 28 (пен), 67 — Пулишич 5.



"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Луис (Сократис 88), Тирни (Колашинац 90), Беллерин, Себальос, Джака, Мэйтланд-Найлс, Пепе, Лакасетт (Нкетиа 82), Обамеянг.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Кристенсен 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои 78), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Баркли 78), Жиру (Абрахэм 78), Пулишич (Педро 49).



Предупреждения: Себальос — Ковачич, Аспиликуэта, Рюдигер, Маунт, Баркли.



Удаление: Ковачич 73.