"Интер" раскрыл, сколько заплатил за Лукаку и Янга

"Интер" раскрыл, сколько на самом деле заплатил "Манчестер Юнайтед" за нападающего Ромелу Лукаку и защитника Эшли Янга.

Напомним, "Интер" приобрел Лукаку прошлым летом, а в январе подписал Янга, у которого на тот момент оставалось полгода по контракту с "красными дьяволами".



Изначально "Юнайтед" оценил Лукаку в 80 миллионов фунтов, надеясь остаться в плюсе относительно покупки Ромелу у "Эвертона" в 2017 году.



Однако из-за деструктивного поведения игрока сборной Бельгии "дьяволы" были вынуждены довольствоваться 74.2 млн. евро (66.8 млн. фунтов) — именно такая сумма значится в опубликованном "Интером" финансовом отчете, сообщает Manchester Evening News.



В этом же отчете сказано, что за Янга "Интер" заплатил 1.7 млн. евро (1.6 млн. фунтов).



Добавим, что в данный момент клуб с "Сан-Сиро" пытается купить у "Юнайтед" еще одного игрока. Речь о нападающем Алексисе Санчесе, который провел этот сезон в "Интере" на правах аренды.