Матич: "МЮ должен побороться за титул в следующем сезоне"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поставил перед своей командой задачу побороться за титул Премьер-Лиги в следующем сезон.

В завершившемся сезоне "Юнайтед" стал лучшей командой Премьер-Лиги, после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Однако отрыв "красных дьяволов" от вершины составил аж 33 очка, и для Матича это недопустимо.



"Лично я очень бы хотел выиграть Премьер-Лигу с "Манчестер Юнайтед". Думаю, наш клуб всегда должен сражаться за титул".



"Мы должны стараться изо всех сил ради этого клуба, что мы и делаем в данный момент, и я думаю, для нас непозволительно, что какой-то другой клуб оформляет победу в лиге за семь или 10 матчей до финиша. Мы должны участвовать в гонке до конца".



"Конечно, у нас молодая команда, но это не может быть оправданием. Думаю, за плечами у этих молодых игроков уже есть несколько сыгранных сезонов. Поэтому со следующего сезона мы должны сражаться за титул. Я не знаю, выиграем ли мы его, но я уверен, мы будем сражаться до конца", — сообщил Матич Inside United.