Гиггз советует МЮ "взять и купить" Грилиша с Санчо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз посоветовал "красным дьяволам" "взять и купить" полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Согласно свежим слухам в прессе, "Юнайтед" охладел к Грилишу, но при этом уверен в приобретении Санчо.



Гиггз же считает, что оба этих игрока пригодились бы команде Оле Гуннара Сульшера, которая ищет усиление после завоевания третьего места в Премьер-Лиге.



"Это два хороших игрока. В Грилише мне нравится то, что он привык к Премьер-Лиге, и ему не требуется адаптация. Со стороны кажется, что он обладает подходящим характером, и для него не будет проблемой выступать за "Юнайтед", потому что некоторые другие игроки пасуют перед этим".



"Кроме того, хорошо, что в этом году он забил 10 голов, потому что именно такой вопрос я бы задал первым: достаточно ли голов он забивает? То, что он достиг двузначного количества голов без пенальти, производит впечатление".



Санчо — быстрый, прямолинейный, но в то же время умный игрок. Мне нравится в нем то, что он, выходя на опасные позиции, не паникует. Многие быстрые фланговые игроки порой поддаются панике, тогда как он делает правильный пас".



"Он тот, кто может контратаковать, если так играет команда. А если команда отсиживается в обороне, он может обыгрывать один в один и сам создавать моменты".



"Если два этих игрока доступны, я бы взял и купил их", — цитирует Гиггза Goal.