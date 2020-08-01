"Наполи" назвал цену за Кулибали
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил грандам Премьер-Лиги, что защитник Калиду Кулибали будет продан только за 81 миллион фунтов.
На текущей неделе "Наполи" обновил свой трансферный рекорд, купив нападающего Виктора Осимхена у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов.
Ожидается, что из-за экономического кризиса и непопадания в Лигу Чемпионов клуб Серии А попытается отбить столь крупное приобретение с помощью продажи кого-нибудь из своих звездных игроков, и Кулибали видится кандидатом номер один на эту роль.
В недавнем прошлом Калиду сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", однако 29-летний сенегалец покинет Неаполь только как самый дорогой защитник мира.
"Калиду — прекрасный человек, и потерять его, конечно, будет грустно. Но всему есть свое время и место, даже когда это касается расставаний".
Тем не менее, у нас пока что нет предложения в 90 миллионов евро (81 млн. фунтов) на столе, да и в любом случае решение о расставании принимают две стороны", — сообщил Де Лаурентис Sky Italia.
01.08.2020 18:00
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Последние комментарии:
это ебло еще не устало каждый день ценник на него менять?
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Как у Лилля это получается?
Раскрутить Арсенал в режиме экономии на рекордный трансфер Пепе, а теперь во время пандемии варить игрока за те же деньги.
Год назад я считал, что Арсенал очень выгодно взял Пепе в рассрочку. А теперь выходит, что из-за пандемии цены на игроков значительно снизились и та покупка кажется очень дорогой.
Не знаю, прикладывал ли Луис Кампос руку к трансферу Осимхена, но за следующими покупками Лилля стоит следить очень внимательно. В потенциале это будут сильные игроки.
Кстати, в прошлом году они купили Лосано, как у него сейчас дела? Кто следит за Наполи?
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Да пусть в свои 29 лет остаётся и дальше в Наполи. Тем более не такой уж он и топовый защитник.
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а Хули Бали?
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Неплохо бы пенсам обменять на Кепу Ларисабалагу
--------------------------- Онана ------------------------
Джеймс - Рютигер - Зума - Кулибали- Алаба
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Кто хуже, кто более мразотный:
Даниэль Леви или Аурелио де Лаурентис??
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