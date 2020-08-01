"Наполи" назвал цену за Кулибали

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил грандам Премьер-Лиги, что защитник Калиду Кулибали будет продан только за 81 миллион фунтов.

На текущей неделе "Наполи" обновил свой трансферный рекорд, купив нападающего Виктора Осимхена у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов.



Ожидается, что из-за экономического кризиса и непопадания в Лигу Чемпионов клуб Серии А попытается отбить столь крупное приобретение с помощью продажи кого-нибудь из своих звездных игроков, и Кулибали видится кандидатом номер один на эту роль.



В недавнем прошлом Калиду сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", однако 29-летний сенегалец покинет Неаполь только как самый дорогой защитник мира.



"Калиду — прекрасный человек, и потерять его, конечно, будет грустно. Но всему есть свое время и место, даже когда это касается расставаний".



Тем не менее, у нас пока что нет предложения в 90 миллионов евро (81 млн. фунтов) на столе, да и в любом случае решение о расставании принимают две стороны", — сообщил Де Лаурентис Sky Italia.