"Наполи" назвал цену за Кулибали

Калиду Кулибали Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил грандам Премьер-Лиги, что защитник Калиду Кулибали будет продан только за 81 миллион фунтов.

На текущей неделе "Наполи" обновил свой трансферный рекорд, купив нападающего Виктора Осимхена у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов.

Ожидается, что из-за экономического кризиса и непопадания в Лигу Чемпионов клуб Серии А попытается отбить столь крупное приобретение с помощью продажи кого-нибудь из своих звездных игроков, и Кулибали видится кандидатом номер один на эту роль.

В недавнем прошлом Калиду сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", однако 29-летний сенегалец покинет Неаполь только как самый дорогой защитник мира.

"Калиду — прекрасный человек, и потерять его, конечно, будет грустно. Но всему есть свое время и место, даже когда это касается расставаний".

Тем не менее, у нас пока что нет предложения в 90 миллионов евро (81 млн. фунтов) на столе, да и в любом случае решение о расставании принимают две стороны", — сообщил Де Лаурентис Sky Italia.


Метки Кулибали, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. farot 01.08.2020 18:35 # farot
    это ебло еще не устало каждый день ценник на него менять?

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  2. liverpool888 01.08.2020 18:33 # liverpool888
    Как у Лилля это получается?
    Раскрутить Арсенал в режиме экономии на рекордный трансфер Пепе, а теперь во время пандемии варить игрока за те же деньги.
    Год назад я считал, что Арсенал очень выгодно взял Пепе в рассрочку. А теперь выходит, что из-за пандемии цены на игроков значительно снизились и та покупка кажется очень дорогой.
    Не знаю, прикладывал ли Луис Кампос руку к трансферу Осимхена, но за следующими покупками Лилля стоит следить очень внимательно. В потенциале это будут сильные игроки.
    Кстати, в прошлом году они купили Лосано, как у него сейчас дела? Кто следит за Наполи?

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  3. suddenly 01.08.2020 18:19 # suddenly
    Да пусть в свои 29 лет остаётся и дальше в Наполи. Тем более не такой уж он и топовый защитник.

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  4. b84 01.08.2020 18:13 # b84
    а Хули Бали?

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  5. largo-winch 01.08.2020 18:07 # largo-winch
    Неплохо бы пенсам обменять на Кепу Ларисабалагу

    --------------------------- Онана ------------------------
    Джеймс - Рютигер - Зума - Кулибали- Алаба

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  6. cfclondon 01.08.2020 18:06 # cfclondon
    Кто хуже, кто более мразотный:
    Даниэль Леви или Аурелио де Лаурентис??

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