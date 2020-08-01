Харри Кьюэлл возглавил "Олдхэм"

Бывший нападающий "Лидса" и "Ливерпуля" Харри Кьюэлл был назначен главным тренером "Олдхэма" из Лиги Два.

Этот сезон "Олдхэм" завершил только на 19-й позиции в Лиге Два, а накануне попрощался с Дино Маамрия, выигравшим лишь девять из своих 32 матчей после назначения в сентябре 2019.



Седьмым рулевым "Олдхэма" при Абдалле Лемсагаме, владеющем клубом с 2018 года, становится 41-летний австралиец Кьюэлл, который прежде поработал в четвертом английском дивизионе с "Кроули" и "Ноттс Каунти".



Отметим, что одним из предшественников Харри был Пол Скоулз. Правда, легенда "Манчестер Юнайтед" продержался в "Олдхэме" только 31 день.