Пэрротт отправился в "Миллуолл", чтобы его тоже "сделали мужчиной"

Юный нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт пошел по стопам Харри Кейна и в следующем сезоне будет выступать за "Миллуолл" на правах аренды.

Дебютировав за "шпор" во время шокирующего поражения от "Колчестера" из Лиги Два в рамках Кубка Лиги в сентябре, позже Пэрротт сыграл еще три матча за первую команду.



18-летний ирландец находится на хорошем счету в Северном Лондоне и свое развитие продолжит в "Миллуолле", который этот сезон завершил в двух очках от зоны плей-офф Чемпионшипа.



Примечательно, что именно в "Миллуолле" провел вторую половину сезона 2011/12 Кейн. Юный Харри забил девять голов в 27 матчах, помог "львам" избежать понижения в классе и позже говорил, что на "Ден" его "сделали мужчиной".



"Надеюсь, я смогу последовать его примеру и затем вернусь, чтобы заиграть в Премьер-Лиге", — заявил Пэрротт.