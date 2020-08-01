Пэрротт отправился в "Миллуолл", чтобы его тоже "сделали мужчиной"
Юный нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт пошел по стопам Харри Кейна и в следующем сезоне будет выступать за "Миллуолл" на правах аренды.
Дебютировав за "шпор" во время шокирующего поражения от "Колчестера" из Лиги Два в рамках Кубка Лиги в сентябре, позже Пэрротт сыграл еще три матча за первую команду.
18-летний ирландец находится на хорошем счету в Северном Лондоне и свое развитие продолжит в "Миллуолле", который этот сезон завершил в двух очках от зоны плей-офф Чемпионшипа.
Примечательно, что именно в "Миллуолле" провел вторую половину сезона 2011/12 Кейн. Юный Харри забил девять голов в 27 матчах, помог "львам" избежать понижения в классе и позже говорил, что на "Ден" его "сделали мужчиной".
"Надеюсь, я смогу последовать его примеру и затем вернусь, чтобы заиграть в Премьер-Лиге", — заявил Пэрротт.
01.08.2020 15:00
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Опять тролльский заголовок((
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