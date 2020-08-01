"Лидс" интересуется Ромеро и Мартинесом

"Лидс" находится в поисках первого номера на следующий сезон, присматриваясь к запасным голкиперам "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

В данный момент "Лидс" усиленно готовится к выступлению в Премьер-Лиге, куда клуб с "Элланд Роуд" вернулся после 16 лет отсутствия.



"Белые" уже выкупили вингера Элдера Кошту у "Вулверхэмптона" за 16 миллионов фунтов и договорились с "Манчестер Сити" о продлении аренды Джека Харрисона на третий сезон подряд.



Также главный тренер "Лидс" Марсело Бьелса ищет нового голкипера, потому что Кико Касилья, в феврале схлопотавший 8-матчевую дисквалификацию за расизм, собирается покинуть клуб, а купленный за 5 млн. фунтов у "Лорьяна" Иллан Месье рассматривается только как резервист.



Как сообщает The Athletic, "Лидс" имеет давний интерес к Мартинесу, который в концовке этого сезона достойно подменяет в воротах "Арсенала" травмированного Бернда Лено.



Также аргентинскому тренеру "Лидса" интересен другой свой соотечественник. Речь идет о 33-летнем Ромеро, которому, возможно, придется освободить свое место для возвращающегося в Манчестер из Шеффилда Дина Хендерсона.