Лэмпард ощущает поддержку Абрамовича

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ощущает поддержку Романа Абрамовича, хотя и не общается лично с владельцем клуба.

Как признается Лэмпард, Абрамович не поздравил его с завоеванием четвертого места в Премьер-Лиге. Не ожидает Фрэнк звонка и после финала Кубка Англии против "Арсенала".



Однако присутствие рядом директора Марины Грановской и технического советника Петра Чеха позволяет Лэмпарду почувствовать, что Абрамович держит руку на пульсе.



"Мы не общались в последнее время, но это ничего не значит. Думаю, моя задача состоит в том, чтобы делать свою работу как можно лучше. После матча с "Вулверхэмптоном" я не нуждался в телефонном звонке, сообщении с похвалой или вроде того. Финишировав четвертым, я должен думать, как в следующем году нам финишировать выше и быть ближе к вершине".



Точно так же будет и против "Арсенала", независимо от результата. Я ощущаю поддержку владельца. Я ощущаю ее с момента, как взялся за работу. Я ощущал ее много лет как игрок. Я счастлив, если могу осчастливить его. В прошлое воскресенье мы сделали шаг вперед, но я хочу продолжать делать эти шаги".



"Ожидаю ли я беседы с владельцем во время предсезонного периода? Я ничего не ожидаю. У меня очень доверительные отношения с Мариной и Петром. Возможность регулярно разговаривать с Петром является большим преимуществом для меня. Я могу разговаривать с Мариной и работать с ней сообща".



Все это происходит с ведома владельца. Это его клуб, а я большой мальчик, и я знаю требования. При необходимости я всегда готов совершить звонок или провести встречу, потому что это моя жизнь, и я одержим тем, чтобы привести этот клуб туда, где он заслуживает быть. Однако сейчас мне этого не нужно. Если будет нужно, я буду готов", — цитирует Лэмпарда The Guardian.