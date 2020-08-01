Давид Луис засудил строительную компанию

Защитник "Арсенала" Давид Луис выиграл суд против строительной компании, которая незаконно использовала его плачущий образ в рекламе.

В полуфинале Чемпионата Мира 2014 года Луис испытал одно из главных разочарований в своей карьере, унизительно уступив со сборной Бразилии немцам — 7:1.



Луис не мог сдержать своих слез после того матча, и изображение плачущего Давида легло в основу рекламной кампании Wemake Construction.



"Когда вы нанимаете дилетантов, чтобы реализовать мечту своей семьи, почти наверняка будет 7:1", — гласил текст на рекламном баннере строительной кампании.



Как сообщает UOL, Луис подал иск насчет использования его изображения без разрешения и потребовал возместить моральный ущерб.



Суд первой инстанции иск Давида отклонил, однако в результате апелляции 33-летний защитник смог получить компенсацию в 4,400 фунтов.