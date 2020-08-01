Давид Луис засудил строительную компанию
Защитник "Арсенала" Давид Луис выиграл суд против строительной компании, которая незаконно использовала его плачущий образ в рекламе.
В полуфинале Чемпионата Мира 2014 года Луис испытал одно из главных разочарований в своей карьере, унизительно уступив со сборной Бразилии немцам — 7:1.
Луис не мог сдержать своих слез после того матча, и изображение плачущего Давида легло в основу рекламной кампании Wemake Construction.
"Когда вы нанимаете дилетантов, чтобы реализовать мечту своей семьи, почти наверняка будет 7:1", — гласил текст на рекламном баннере строительной кампании.
Как сообщает UOL, Луис подал иск насчет использования его изображения без разрешения и потребовал возместить моральный ущерб.
Суд первой инстанции иск Давида отклонил, однако в результате апелляции 33-летний защитник смог получить компенсацию в 4,400 фунтов.
01.08.2020 12:00
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Последние комментарии:
бывшая попа абрамовича хотела деньжат на халяву да вот хер тебе
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Мда, 4400 это как ужин в Лондоне, тим болие для такого обеспеченного спортсмена
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Ахахаха, наверно за иск и апелляцию отдал больше чем компенсация)))
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Всего 4 400?
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