Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая домашняя форма Ливерпуля "Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 в коллаборации с Nike.

Следующий сезон, напомним, станет первым годом сотрудничества "Ливерпуля" и Nike. Этот спонсорский контракт в значительной степени зависит от уровня продаж, но обещает стать самым крупным в своем роде во всей Премьер-Лиге.

Дизайнеры Nike использовали традиционные для мерсисайдского клуба красный и белый цвета с добавлением сине-зеленого в области рукавов и шеи. Сине-зеленый является отсылкой к знаменитой Ливерпульской птице на Королевском здании Ливерпуля — символу города.

"Я уже достаточно давно являюсь частью семьи Nike, и у нас невероятные отношения. Мне очень хорошо известны качество дизайна и инновации, которые применяются в такого рода форме. Мы будем чувствовать себя очень особенно, выходя на поле в этой форме как чемпионы", — сообщил вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.

Новая домашняя форма Ливерпуля

Новая домашняя форма Ливерпуля

Новая домашняя форма Ливерпуля

Новая домашняя форма Ливерпуля

Новая домашняя форма Ливерпуля

Новая домашняя форма Ливерпуля


Метки Nike, Ливерпуль, спонсоры, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2020 11:00

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