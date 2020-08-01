Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 в коллаборации с Nike.

Следующий сезон, напомним, станет первым годом сотрудничества "Ливерпуля" и Nike. Этот спонсорский контракт в значительной степени зависит от уровня продаж, но обещает стать самым крупным в своем роде во всей Премьер-Лиге.



Дизайнеры Nike использовали традиционные для мерсисайдского клуба красный и белый цвета с добавлением сине-зеленого в области рукавов и шеи. Сине-зеленый является отсылкой к знаменитой Ливерпульской птице на Королевском здании Ливерпуля — символу города.



"Я уже достаточно давно являюсь частью семьи Nike, и у нас невероятные отношения. Мне очень хорошо известны качество дизайна и инновации, которые применяются в такого рода форме. Мы будем чувствовать себя очень особенно, выходя на поле в этой форме как чемпионы", — сообщил вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.



























