Лакасетт: "Мое будущее не зависит от Обамеянга"

Нападающий Александр Лакасетт заявил, что его будущее в "Арсенале" не зависит от того, останется или уйдет Пьер-Эмерик Обамеянг.

Как и в случае с Обамеянгом, ситуация вокруг Лакасетта тоже обстоит довольно остро для "Арсенала". Действующий контракт Пьер-Эмерика истекает уже в июне 2021, тогда как соглашение Александра рассчитано до 2022 года.



При этом Лакасетт моложе Обамеянга, а значит клуб рискует потерять больше в деньгах, если не сможет договориться с 29-летним французом о новой сделке.



Лакасетта и Обамеянга связывают по-настоящему дружеские отношения, однако Александр призывает рассматривать его ситуацию обособленно.



"Нет, мое будущее не связано с ним. Оба много общается с клубом, и я не могу позволить себе, чтобы мое будущее зависело от кого-нибудь другого".



"Когда он пришел в клуб, каждый узнал, что у нас очень хорошие отношения. Мы разговариваем обо всем — не только о футболе, но и о жизни в целом. Он хороший парень. Поэтому мы очень легко понимаем друг друга".



"Нет, я не вел переговоров с клубом насчет нового контракта. Я просто играю матчи и хочу посмотреть, как завершится сезон, но пока мы ничего не обсуждали", — цитирует Лакасетта Sky Sports.