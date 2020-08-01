Маунт оценил свой сезон на семь баллов из 10

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт оценил свой дебютный сезон в первой команде родного клуба на семь баллов из 10.

Их всех молодых игроков, которым так смело доверился главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард в этом сезоне, пожалуй, именно Маунт произвел наиболее целостное и позитивное впечатление.



Однако 21-летний англичанин указывает на то, что он не достиг персональной цели, поэтому не может поставить себе оценку "отлично".



"Это сложно. Но поскольку я забил семь голов, то поставлю себе семь из 10. Я очень критичен к себе и знаю, что у меня есть потенциал стать лучше".



"Сезон сложился для меня хорошо. Перед стартом сезона я всегда разговариваю с отцом, и мы ставим цели, и одна из них — забить 10 голов. Папа очень строг со мной, и он мой главный критик, поэтому 10 голов всегда будут моей целью. Папа говорит это всю мою жизнь: "Если ты забиваешь 10 голов как полузащитник, значит ты провел хороший сезон", — цитирует Маунта The Guardian.