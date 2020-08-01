Лэмпард не считает Луиса слабым звеном в "Арсенале"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не считает защитника Давида Луиса слабым звеном в составе "Арсенала".
Прошлым летом Лэмпард безжалостно поступил с Луисом, не дав своему бывшему партнеру по команде ни единого шанса проявить себя — Давид был продан в "Арсенал" за 8 миллионов фунтов.
В этом сезоне Луис стал виновником назначения пяти пенальти, что является новым антирекордом Премьер-Лиги, а "Арсенал" финишировал только на восьмой позиции, что стало худшим результатом для "канониров" за четверть века.
Тем не менее, в преддверии финала Кубка Англии Лэмпард дал понять, что с его стороны нет недооценки 33-летнего бразильца.
"Считаю ли я его слабым звеном в "Арсенала"? Я так определенно не считаю. Я испытываю неподдельное уважение к Давиду как к партнеру по команде, с которым мы вместе выиграли Лигу Чемпионов в 2012 году. Та команда была очень сплоченной, а Давид был большой личностью и игроком топ-уровня для нас".
"Когда я думаю о подготовке к матчу против "Арсенала" с Давидом в составе, я знаю, насколько хорош он может быть и какое влияние он оказывает на свою команду. Именно так я смотрю на него", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
01.08.2020 08:00
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