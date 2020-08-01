Лэмпард не считает Луиса слабым звеном в "Арсенале"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не считает защитника Давида Луиса слабым звеном в составе "Арсенала".

Прошлым летом Лэмпард безжалостно поступил с Луисом, не дав своему бывшему партнеру по команде ни единого шанса проявить себя — Давид был продан в "Арсенал" за 8 миллионов фунтов.



В этом сезоне Луис стал виновником назначения пяти пенальти, что является новым антирекордом Премьер-Лиги, а "Арсенал" финишировал только на восьмой позиции, что стало худшим результатом для "канониров" за четверть века.



Тем не менее, в преддверии финала Кубка Англии Лэмпард дал понять, что с его стороны нет недооценки 33-летнего бразильца.



"Считаю ли я его слабым звеном в "Арсенала"? Я так определенно не считаю. Я испытываю неподдельное уважение к Давиду как к партнеру по команде, с которым мы вместе выиграли Лигу Чемпионов в 2012 году. Та команда была очень сплоченной, а Давид был большой личностью и игроком топ-уровня для нас".



"Когда я думаю о подготовке к матчу против "Арсенала" с Давидом в составе, я знаю, насколько хорош он может быть и какое влияние он оказывает на свою команду. Именно так я смотрю на него", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.