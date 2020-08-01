Обамеянг хотел перейти в "Челси" в январе
"Челси" изучал возможность приобретения капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга в зимнее трансферное окно.
Приглашение нападающего было приоритетной задачей для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда в январе — задачей, которая так и не была выполнена.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, одним из рассматриваемых "Челси" вариантов был как раз Обамеянг, причем представители Пьер-Эмерика сами вышли на контакт с "синими", зная, что те ищут бомбардира для конкуренции со сбавившим обороты Тэмми Абрахэмом и крепко сидевшим в запасе Оливье Жиру.
Утверждается, что Обамеянг был заинтересован в переходе в "Челси", однако аппетиты Пьер-Эмерика насчет зарплаты шокировали руководство "синих" — 31-летний голландец с большим отрывом стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба со "Стэмфорд Бридж", если бы его запросы были удовлетворены.
С тех пор "Челси" заручился услугами Тимо Вернера, а Обамеянг завершает сезон с 27 голами в активе. До ухода на каникулы Пьер-Эмерику, чей действующий контракт с "Арсеналом" истекает через 11 месяцев, остается сыграть против "синих" в финале Кубка Англии.
01.08.2020 07:00
Просмотров: 622
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Габонец он есть(((
(ответить)
31-летний голландец KEKW
(ответить)
В следующем году на евро даст просраться любому. Вместе с Депаем.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий