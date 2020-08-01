Озил уехал в Турцию вместо финала Кубка Англии

Месут Озил не примет участия в субботнем финале Кубка Англии против "Челси" — полузащитника "Арсенала" даже нет в стране.

После возобновления сезона в июне Озил не сыграл ни одной минуты за "Арсенал". Главный тренер "канониров" Микель Артета объяснял это тактическими соображениями и проблемами Месута со спиной.



На финальный матч на "Уэмбли" Артета может заявить 20 игроков плюс еще не более 10 взять в качестве зрителей, но Озила ни там, ни там не будет.



По информации Evening Standard, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил уехал в Турцию, не дожидаясь завершения сезона. Причина этого неясна, однако Месут покинул Лондон с разрешения клуба.



Добавим, что у Озила остается один год по контракту с "Арсеналом". Буквально на днях агент 31-летнего немца Эркют Согут в очередной раз заверил, что его клиент не покинет "Эмирейтс" раньше времени.