Анонс финала Кубка Англии

В субботу, 1 августа, "Арсенал" и "Челси" разыграют Кубок Англии. Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча.

139-й финал Кубка Англии войдет в историю по причине, которой никто не желал. "Арсенал" и "Челси" сыграют на 90-тысячном "Уэмбли" без зрителей, что является очередным отголоском пандемии коронавируса.



Эти же команды встречались здесь всего три года назад, когда захватывающий по своей интриге матч завершился победой "канониров" со счетом 2:1. Арсен Венгер завоевал свой седьмой Кубок Англии, чтобы спустя 12 месяцев уйти из клуба.



Кстати, два из своих семи Кубков Англии Венгер завоевал вместе с Микелем Артетой, который был его игроком, а теперь сам является главным тренером "Арсенала".



Выход в финал Кубка Англии — безусловно огромное достижение для Артеты, если учесть, что Микель лишь в декабре начал самостоятельную тренерскую карьеру.



Ровно то же самое можно сказать про Фрэнка Лэмпарда, который провел свой первый сезон в Премьер-Лиге как тренер и сразу смог финишировать в топ-4.



Имея за плечами опыт всего одного сезона работы в Чемпионшипе, Лэмпард возглавил команду, которая лишилась своего лучшего игрока в лице Эдена Азара и не имела возможности приглашать новичков ввиду трансферного запрета. Однако Фрэнк блестяще преодолел все трудности и теперь к путевке в Лигу Чемпионов может присовокупить трофей.



Артете тоже было бы важно завоевать трофей, но не меньшее значение имеет финансовая сторона. Победа в финале оценивается для "Арсенала" в дополнительные 30 миллионов фунтов — столько может принести участие в Лиге Европе, куда "канониры" не попали по итогам сезона Премьер-Лиги, финишировав лишь на восьмой позиции.



Также это дерби можно рассматривать как противостояние аргентинских голкиперов. И Эмилиано Мартинес в "Арсенале", и Вилли Кабальеро в "Челси" годами воспринимались исключительно в качестве дублеров, однако клубы смогли на них положиться в трудное время. Кто знает, а вдруг игра дойдет до серии пенальти?



- "Арсенал" выиграл оба предыдущих финала: 2:0 в 2002 и 2:1 в 2017.



- Зато "Челси" побеждал "Арсенал" в двух других финалах: Кубка Лиги 2007 года (2:1) и прошлогоднем Лиги Европы (4:1).



- "Челси" одержал только одну победу в девяти последних встречах с "Арсеналом" в Кубке Лиги — в полуфинале 2009 года.



- "Арсенал" достиг финала Кубка Англии в рекордный 21-й раз, из них 13 — это победы. "Канониры" были участниками 15% всех финалов Кубка Англии.



- "Арсенал" не проигрывает в финалах Кубка Англии на "Уэмбли" с поражения 1:0 от "Вест Хэма" в 1980 году.



- "Арсенал" финишировал вне топ-6 Премьер-Лиги впервые за 25 последних лет.



- "Арсенал" не забивал только в одном из 31 последнего матча в Кубке Англии.



- Это 14-й финал Кубка Англии для "Челси". Только "Арсенал" (21) и "Манчестер Юнайтед" (20) добирались сюда чаще.



- "Челси" проиграл лишь один из 15 последних матчей в Кубке Англии.



- После своего дебюта в Кубке Англии в 2013 году Оливье Жиру забил 16 голов в соревновании — больше только у Серхио Агуэро за этот период.



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин пропустил матч против "Уотфорда" в прошлый уикенд из-за проблем с икроножной мышцей, но на текущей неделе тренировался. Седрик Соареш заигран в Кубке Англии за другой клуб. Калум Чемберс, Пабло Мари, Шкодран Мустафи и Габриэль Мартинелли травмированы. Маттео Гендузи и Месут Озил отлучены из команды.



Из лазарета "Челси" вернулись полузащитник Нголо Канте и вингер Виллиан. А вот Рубен Лофтус-Чик не сыграет по причине небольшой травмы. Кристиан Пулишич, по собственному признанию, на 100 процентов в порядке.



Кубок Англии. Финал

"Арсенал" — "Челси"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30 Онлайн-трансляция



