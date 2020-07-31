"Эвертон" предложил 18 миллионов фунтов за Регилона

"Эвертон" сделал предложение в 18 миллионов фунтов о покупке левого защитника Серхио Регилона, принадлежащего "Реалу".

Регилон является воспитанником "Реала", но пока не имел полноценного шанса проявить себя в родном клубе. Зато Серхио блестяще раскрылся в "Севилье", которая арендовала его на этот сезон.



Регилон помог "Севилье" пробиться в Лигу Чемпионов и был признан лучшим левым защитником завершившегося сезона Ла Лиги.



Своей игрой 23-летний испанец заинтересовал множество европейских клубов, включая "Эвертон", чей главный тренер Карло Анчелотти находится в поисках усиления левого фланга обороны после решения Лейтона Бэйнса завершить игровую карьеру.



По информации Sky Sports, в данный момент "ириски" опережают минимум три других клуба Премьер-Лиги в борьбе за Регилона, однако убедить "Реал" продать своего воспитанника все равно будет непросто.



На "Сантьяго Бернабеу" очень высоко ценят Серхио, а вдобавок уже начинают задумываться о преемнике для 32-летнего Марсело.