"Эвертон" предложил 18 миллионов фунтов за Регилона

Серхио Регилон "Эвертон" сделал предложение в 18 миллионов фунтов о покупке левого защитника Серхио Регилона, принадлежащего "Реалу".

Регилон является воспитанником "Реала", но пока не имел полноценного шанса проявить себя в родном клубе. Зато Серхио блестяще раскрылся в "Севилье", которая арендовала его на этот сезон.

Регилон помог "Севилье" пробиться в Лигу Чемпионов и был признан лучшим левым защитником завершившегося сезона Ла Лиги.

Своей игрой 23-летний испанец заинтересовал множество европейских клубов, включая "Эвертон", чей главный тренер Карло Анчелотти находится в поисках усиления левого фланга обороны после решения Лейтона Бэйнса завершить игровую карьеру.

По информации Sky Sports, в данный момент "ириски" опережают минимум три других клуба Премьер-Лиги в борьбе за Регилона, однако убедить "Реал" продать своего воспитанника все равно будет непросто.

На "Сантьяго Бернабеу" очень высоко ценят Серхио, а вдобавок уже начинают задумываться о преемнике для 32-летнего Марсело.


Метки Реал, Регилон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 23:00

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  1. uyga 31.07.2020 23:42 # uyga
    Утка, у них слева динь нахуа им ещё один топ на позицию

    (ответить)

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