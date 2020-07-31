Пирло: "У меня были предложения из Премьер-Лиги"

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло рассказал, что отклонил предложения из Премьер-Лиги, чтобы стать тренером молодежной команды "Ювентуса".

Повесив бутсы на гвоздь в 2017 году, недавно Пирло вернулся в "Ювентус", за который он провел 164 матча в период с 2011 по 2015 и выиграл четыре титула Серии А, чтобы начать тренерскую карьеру.



41-летний итальянец предпочел взяться за молодежь в Турине, хотя у него были варианты гораздо более высокого уровня.



"Я поработал с различными тренерами, и каждый меня многому научил: Анчелотти, Липпи, Конте, Аллегри. Но, думаю, каждый должен идти своим путем".



"Моя команда должна играть хорошо, должна всегда играть на победу. Я ненавидел многие вещи, будучи футболистом, и я не хочу видеть их как тренер".



"Гвардиола или Зидан? Каждый хотел бы повторить их путь, но ты должен этого заслуживать".



"У меня также были предложения от команд Серии А и Премьер-Лиги, но я решил, что будет правильно начать свой путь на тренерском поприще здесь", — цитирует Пирло Goal.