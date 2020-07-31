Кабальеро: "Надеюсь, Кепа останется в "Челси"

Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро выразил надежду, что его конкурент по позиции Кепа Аррисабалага останется в клубе.

После поражения 5:3 от "Ливерпуля" на прошлой неделе терпение главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда лопнуло второй раз за сезон, и Кепа был отправлен в запас.



Именно Кабальеро защищал ворота "Челси" в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и, как ожидается, сохранит место в стартовом составе на финал Кубка Англии против "Арсенала" в субботу.



Однако 38-летний аргентинец считает, что "Челси" обладает отличным голкипером в лице Аррисабалаги, которого он всячески поддерживает и от которого не хочет избавляться.



"Конечно, я надеюсь, что он останется".



"Я знаю его два года. Прошлый сезон сложится очень хорошо для него. В этом сезоне он столкнулся с кое-чем другим, но в прошлом году он был великолепен. Он остается первым номером сборной Испании, он отличный голкипер".



"Первое и самое важное — у нас отличные отношения, потому что мы разговариваем на одном языке. Мы хорошо работаем вместе на тренировках. Фрэнк вывел его из состава уже второй раз, но наши отношения всегда были очень хорошими".



"Это все, что я могу сказать насчет Кепы. Даже в худшие моменты он очень стойко держится. Он такой большой профессионал".



"На протяжении этого времени и последней недели он превосходно трудился", — сообщил Кабальеро Daily Express.