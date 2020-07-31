Гвардиола: "Ливерпуль" — мой тяжелейший соперник"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" тяжелейшим соперником, которому он когда-либо противостоял в своей тренерской карьере.

В прошлом сезоне "Сити" лишь на одно очко опередил "Ливерпуль" в борьбе за титул Премьер-Лиги, зато "красные" убедительно взяли реванш в этой кампании.

Гвардиола признает, что его коллега Юрген Клопп создал такую мощную команду, в сравнении с которой меркнет даже "Реал", с которым Хосеп соперничал, возглавляя "Барселону".

"Да, "Ливерпуль" образца прошлого года и этого сезона — тяжелейший соперник, которому я когда-либо противостоял в своей карьере, причем с большим перевесом".

"Если ты позволишь им доминировать над тобой, они запрут тебя словно в клетке, и ты не сможешь ее покинуть. Когда ты доминируешь против них, они будут совершать быстрые рывки на свободное пространство, как никто другой".

Они очень быстры в обороне. Они очень сильны в плане стратегии. Их игроки очень сильны духом. О том, как обыграть их, этот соперник заставляет меня думать больше, чем какой-либо другой".

"Если вы спрашиваете меня, какую команду мне было сложнее всего разгадать и совладать с ней, то это "Ливерпуль". В мои первые годы в Англии "Ливерпуль" был чуть скромнее, чем сейчас, и "Реал" виделся мне более грозным соперником. Теперь "Ливерпуль" — тяжелейший соперник, которому я когда-либо противостоял в своей карьере как тренер", — сообщил Гвардиола DAZN.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 31.07.2020 20:32 # chr1s8rown
    Шерхан и шакал на фото

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  2. xin 31.07.2020 20:17 # xin
    Ясен пень, на 18 очков опустили мешков :))

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  3. lfcynwa 31.07.2020 20:13 # lfcynwa
    К О Р О Л Ь

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  4. januzaj00 31.07.2020 20:12 # januzaj00
    Майнд геймс после 4:0

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